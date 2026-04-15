В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

13:41 15.04.2026

Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, сроки объявят своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай", — приводят его слова "Известия".

Песков отметил, что Китай для России является особо привилегированным стратегическим партнером.

Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай, представитель Кремля сказал, что она пока не прорабатывается.