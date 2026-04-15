В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, сроки объявят своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай", — приводят его слова "Известия".

Песков отметил, что Китай для России является особо привилегированным стратегическим партнером.

Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай, представитель Кремля сказал, что она пока не прорабатывается. 

  2. 15.04.2026, 15:16
    Гость: Владимир

    Сколько уже было этих визитов! Сколько у нас уже было партнеров - и стратегических, и не очень! После этого долго будут с придыханием обсуждать, кто и где встречал, как руку жал, какого цвета были ковровые дорожки и прочее. А потом вдруг окажется, что партнеры - не партнеры, а совсем наоборот.
    Но прослеживается одна закономерность. Чем больше наши лидеры увлекаются зарубежными визитами и дружбой народов, тем хуже идут дела внутри страны, а в итоге и во внешней политике. Примеры налицо: Горбачев, Ельцин и наш нынешний.

Выбор читателей
Россия в ближайшие годы планирует войти в топ-3 мировых космических держав
Стоп-кадр из видеотрансляции
Путин объявил пасхальное перемирие
ЦБ РФ зафиксировал резкий рост объема наличных в обращении
Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
Избранное
ЙОРШ «Уже не тот»
Вынуждены страдать от жары и духоты — жители Ярославской области раскритиковали новые «модные» автобусы
Паровоз «устойчивого развития» вперед летит: Мантуров призвал «поработать с ментальностью» россиян для перехода на «мясо» из личинок
Вячеслав Рудников: «Предлагаю медикам исследовать профессиональную болезнь российских судей - внезапные приступы слепоглухоты. Тревожные признаки наблюдаю у московского арбитражного судьи Евгения Пахомова: не видеть факты, не слышать аргументы»
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
Международный фестиваль прогрессивной музыки SandlerFest, 24-25 августа, ВДНХ
Созвездие N «Вечная машина танцпола» (интернет-сингл)
Сектор Газовой Атаки «Ненависти вопреки»
Шоу Трех Роялей Bel Suono, 7 октября, Crocus City Hall
Больные темы «Ты целый космос» (интернет-сингл)
«Казнить нельзя помиловать»: убийство семьи в Хакасии и выход на свободу приговоренных к смертной казни
