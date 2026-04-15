В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Китай
Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, сроки объявят своевременно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я могу вам подтвердить, что действительно готовится визит президента Путина в Китай", — приводят его слова "Известия".
Песков отметил, что Китай для России является особо привилегированным стратегическим партнером.
Отвечая на вопрос о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа во время визита российского лидера в Китай, представитель Кремля сказал, что она пока не прорабатывается.
Да лучше бы и не ездить. Только позориться.
Сколько уже было этих визитов! Сколько у нас уже было партнеров - и стратегических, и не очень! После этого долго будут с придыханием обсуждать, кто и где встречал, как руку жал, какого цвета были ковровые дорожки и прочее. А потом вдруг окажется, что партнеры - не партнеры, а совсем наоборот.
Но прослеживается одна закономерность. Чем больше наши лидеры увлекаются зарубежными визитами и дружбой народов, тем хуже идут дела внутри страны, а в итоге и во внешней политике. Примеры налицо: Горбачев, Ельцин и наш нынешний.
