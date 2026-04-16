Минцифры ввело мораторий на расширение зарубежных каналов связи в России
Около 20 компаний — владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение. Речь идет об аренде или вводе в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.
По словам одного из них, мораторий был подписан на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению VPN. Среди участников совещания были в том числе ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), «Уфанет», «Раском» и др.
Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный: чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы зарубежного трафика. Логика регулятора в том, что запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению.
«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр». Также власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для их пользователей из России снизится», — рассказал собеседник РБК.
Он уточнил, что срок действия моратория операторам не назвали. Минцифры, по его словам, обещало выпустить документ по мотивам обсужденного на совещании. «Формально процедура должна выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает», — указал источник издания.
а всего-то делов было, в августе 1991 года намотать на гусеницы бунтовщиков, что в Москве перед белым домом бегали.
Это вчерашний день! Карательная система должна совершенствоваться, чтобы каждый сомневающийся не сомневался, а точно знал, что стучать нужно вовсю, даже на себя самого! Если ты засомневался во сне - проснувшись беги строчить донос на себя самого, ибо если жена или сосед настрочит донос раньше - пощады уже не будет!
Это и есть та самая благостная "самоцензура", о которой мечтают все м...зи...
уже в открыт. пишут-- у шутаева коррупция почище, чем в мо....
ПО уму мух нужно отделять от котлет, то есть ввести в стране самоцензуру для бизнесе в области интернета для недопущения грязного и античеловеческого информационного сообщения и создать отдельную, свободную от запретов, платформу для обычного бизнеса, для обмена технологиями и научными разработками независимо от страны происхождения. Иначе интернет должен быть разделен на гражданский и на служебный и тогда многие проблемы будут решены без дурости что сегодня происходит.
К сожалению массовый вой по блокировки главных информационных каналов как Ватсап, Телега и ВПН вызван из-за недовольства интернет зависимых граждан и бизнесменов мелкого и среднего уровня получающие или кайф или выгоду от информационного обмена. Интернет зависимость это тоже наркомания и она может вызвать массовый протест против властей. Впереди выборы депутатов в ноябре этого года и ее результаты будут зависит от времени завершения СВО. Если СВО завершится до выборов, то это катастрофа для властей так как в активную жизнь вмешаются миллионы оставшихся в живых участников боев, а если СВО будет продолжаться, то власть сможет избежать проблем. Блокировка тут не поможет и наоборот усилит протест.
Впрочем власть сознательно раньше времени нагнетает обстановку для постепенного выпуска пара недовольства так как это испытанный прием для недопущения взрывного форс-мажора.
Да не робей за отчизну любезную…
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».