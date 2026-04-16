Минцифры ввело мораторий на расширение зарубежных каналов связи в России

13:26 16.04.2026

Около 20 компаний — владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение. Речь идет об аренде или вводе в эксплуатацию новых каналов связи, по которым передается весь зарубежный трафик, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам одного из них, мораторий был подписан на одном из недавних совещаний с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященном ограничению VPN. Среди участников совещания были в том числе ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «ВымпелКом» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), «Уфанет», «Раском» и др.

Трафик VPN-сервисов для операторов выглядит как зарубежный: чем больше растет использование подобных сервисов, тем больше растут объемы зарубежного трафика. Логика регулятора в том, что запасы полос для пропуска зарубежного трафика ограничены и естественный рост трафика приведет к их заполнению.

«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть «поставят экономический фильтр». Также власти рассчитывают, что мораторий на расширение зарубежных каналов связи вынудит те зарубежные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, устанавливать свои серверы внутри страны. В противном случае скорость загрузки контента для их пользователей из России снизится», — рассказал собеседник РБК.

Он уточнил, что срок действия моратория операторам не назвали. Минцифры, по его словам, обещало выпустить документ по мотивам обсужденного на совещании. «Формально процедура должна выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает», — указал источник издания.