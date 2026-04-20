В Новосибирской области отправили в отставку главу минсельхоза

На оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил об отставке своего заместителя — министра сельского хозяйства Андрея Шинделова.

Причиной увольнения стали накопившиеся претензии. Среди них — неоперативность с господдержкой сельхозпроизводителей, срывы программы развития сельских территорий и проблемы с ветеринарной безопасностью. Губернатор подчеркнул: в регионе впервые за долгое время допустили опасные заболевания животных.

«Поводом для [отставки] стали накопившиеся сигналы и претензии по различным направлениям работы <…> Объявляю о принятом решении заранее, в связи с тем, что блок, за который отвечает Андрей Викторович Шинделов, особенно в условиях начала посевной, паводкоопасного и пожароопасного периода, критически важный. Андрей Викторович, ваш преемник будет согласован в наступающий четверг», — приводит слова Андрея Травникова Газета.RU.

Отставка Шинделова не стала неожиданностью. За неполные два года на посту министра сельского хозяйства он успел стать героем вирусных видео и мишенью для критики депутатов.

В марте 2026 года в соцсетях распространились кадры, на которых Шинделов убежал от жительницы села Новоключи Светланы Паниной. Она 16 марта пришла к нему на прием, чтобы обсудить ситуацию с уничтожением скота. Секретарь министра сослалась на «плотный график» чиновника, но фермерша все же смогла его застать.

Она потребовала показать постановление об усыплении животных, но Шинделов убежал по коридору, бросив напоследок: «Я не лишал [вас хозяйства]».

«Новосибирская область благодаря нашему министру прославилась на всю Россию», — заметил депутат Константин Терещенко.