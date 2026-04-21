Суд приговорил экс-редактора Ura.ru к пяти годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о даче взятки сотруднику полиции. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в десятикратном размере от суммы взятки — 1,2 млн рублей. Кроме того, Аллаярову запретили заниматься журналистской и издательской деятельностью в течение четырёх лет, сообщает "Интерфакс".

Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Михаил Толмачев назвал его чрезмерно суровым и подчеркнул, что будет добиваться смягчения наказания.

По версии следствия, Аллаяров перевёл 120 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска Андрею Карпову — за регулярную передачу служебных сводок городского УМВД для последующей публикации.

Карпов ранее был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. В ноябре 2025 года суд назначил ему четыре года лишения свободы условно.

  1. 21.04.2026, 14:47
    Гость: Виктор . Красноярск

    За убийство меньше дают .
    Как узнавать о преступлениях,? Они же у власти , про них ни , ни . Это измена Родине .

  3. 21.04.2026, 14:20
    Гость: stalker

    Все сказанное говорит о том, что необходимо правильно квалифицировать происшедшее, а не подгонять все под обвинение в получении взятки.

  4. 21.04.2026, 13:45
    Гость: Ну, что сказать?

    Давшего взятку журналиста посадили в колонию общего режима на 5 лет и присудили штраф 1,2 миллиона, а ПОЛУЧИВШЕМУ ВЗЯТКУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ!!! Призванному бороться с преступлениями, и ДИСКРЕДИТИРОВАВШЕМУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВСЕГО 4 ГОДА УСЛОВНО БЕЗ ШТРАФА!!!
    Даже ежу понятно, что получивший взятку "достоин" большего наказания!!!
    Оригинальное "правосудие по российски"... А судьи кто?...

  5. 21.04.2026, 13:44
    Гость: А

    Шеремет откуда новости берет? Т.е. в полиции и других структурах у него свои люди сидят? Возможно прикормленные. Возьмем шире. Откуда новостные каналы новости берут? Из агентства ОБС?
    И так легко попасться. Можно эти же 120 тыс снять за несколько раз в банкомате и отдать наличными, опять же не за раз. Это же такая мелочь. Это не миллиарды.

Чем лечить грипп и ОРВИ у малышей
