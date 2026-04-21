Суд приговорил экс-редактора Ura.ru к пяти годам колонии

11:46 21.04.2026

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему редактору Ura.ru Денису Аллаярову по делу о даче взятки сотруднику полиции. Суд назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в десятикратном размере от суммы взятки — 1,2 млн рублей. Кроме того, Аллаярову запретили заниматься журналистской и издательской деятельностью в течение четырёх лет, сообщает "Интерфакс".

Защита намерена обжаловать приговор. Адвокат Михаил Толмачев назвал его чрезмерно суровым и подчеркнул, что будет добиваться смягчения наказания.

По версии следствия, Аллаяров перевёл 120 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска Андрею Карпову — за регулярную передачу служебных сводок городского УМВД для последующей публикации.

Карпов ранее был признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки. В ноябре 2025 года суд назначил ему четыре года лишения свободы условно.