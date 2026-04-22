Замгендиректора парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей
Заместителя генерального директора парка «Патриот» Минобороны Виталия Мелимука обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.
По версии следствия, в апреле 2026 года Мелимук получил 18 млн рублей от руководителя компании «Гермес» за общее покровительство, помощь в заключении контрактов и обеспечение беспрепятственного их исполнения, пишет РИА Новости.
В СК отметили, что продолжают устанавливать других возможных участников дела.
Следствие указывает, что в декабре 2025 года государственный заказчик заключил с «Гермесом» контракты на инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка «Патриот» в Московской области и его филиала в Кронштадте. Общая сумма соглашений превысила 1,4 млрд рублей.
Ранее по делу, связанному с деятельностью парка, был осужден бывший замминистра обороны Павел Попов. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере, служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
По данным следствия, с 2021 по 2024 год он похитил более 25 млн рублей. В числе его сообщников назывались директор учреждения Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, которые признали вину.
лучше наградить за заслуги перед...
Это да. Только вот обороноспособность страны на "стройках" не укрепить.
директор 100% не при делах
Когда во время нарастающей Войны бешеные миллиарды идут на распил и всякую фигню в каких-то "парках",как их не именуй - то там и украсть вроде как не грех.И еще - за подобные преступления давно пора ставить к стенке.
На стройках проще попилить