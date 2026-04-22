В Сызрани обрушился подъезд дома после атаки дронов

В Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, на месте сразу начали работать спасатели и экстренные службы. Из-под завалов удалось вытащить четырёх человек, среди них — ребёнок. При этом поисково-спасательная операция продолжается: под обломками, по предварительным данным, могут оставаться ещё люди.

Позже в МЧС уточнили, что в результате происшествия пострадали более десяти человек, включая двоих детей. Всем им оказывают медицинскую помощь. Специалисты продолжают разбирать завалы и укрепляют повреждённые конструкции, чтобы избежать дальнейших обрушений.

По последним данным, спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела двух погибших, сообщает ТАСС.

На место также выехали сотрудники Следственного комитета. Создана оперативная группа из опытных следователей и криминалистов, которые будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Губернатор отметил, что атака беспилотников на регион продолжалась в течение ночи. В области объявляли режим беспилотной опасности, а в аэропорту Самары вводились временные ограничения на приём и отправку рейсов.

