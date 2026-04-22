В Сызрани обрушился подъезд дома после атаки дронов
В Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По его словам, на месте сразу начали работать спасатели и экстренные службы. Из-под завалов удалось вытащить четырёх человек, среди них — ребёнок. При этом поисково-спасательная операция продолжается: под обломками, по предварительным данным, могут оставаться ещё люди.
Позже в МЧС уточнили, что в результате происшествия пострадали более десяти человек, включая двоих детей. Всем им оказывают медицинскую помощь. Специалисты продолжают разбирать завалы и укрепляют повреждённые конструкции, чтобы избежать дальнейших обрушений.
По последним данным, спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела двух погибших, сообщает ТАСС.
На место также выехали сотрудники Следственного комитета. Создана оперативная группа из опытных следователей и криминалистов, которые будут устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Губернатор отметил, что атака беспилотников на регион продолжалась в течение ночи. В области объявляли режим беспилотной опасности, а в аэропорту Самары вводились временные ограничения на приём и отправку рейсов.
В 10:30 мск в новость добавлена информация о двух погибших и видео
А,вы уверены на 100%,что эти дроны прилетели из Киева-далековато будет? Это запускается с нашей территории,вопрос-кто и с какой целью это делает? Бпла,способные пролететь тысячу км,стоят кучу бабок,их укры лучше продадут кому-нибудь,да и нет их у них в большом количестве.Есть мелкие,которые летают в пределах 5о-8окм от границы,ну,100км.
По этой теме должно быть столько негодований.Но выберут в депутаты Терешкову!
За такое Киев должен быть в руинах
вот уроды
"Профсоюз" олигархов не позволит...