Умер ведущий Первого канала Алексей Пиманов

В возрасте 64 лет умер телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов, сообщил Первый канал.

"Четверть века он вел программу "Человек и закон". И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом "Красная звезда". У Алексея Пиманова не выдержало сердце", — цитирует сообщение РИА Новости.

Телеканал выразил глубокие соболезнования его родным и близким, назвав смерть журналиста невосполнимой утратой для всего коллектива.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года. В 1989-м окончил Московский технический университет связи и информатики, в 1992-м — факультет журналистики МГУ. Работать на телевидении начал в 1986 году — сначала видеоинженером, затем — оператором в Телецентре.

В качестве ведущего впервые выступил в 1989-м в программе "Ступени" редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. 

"Человек и закон" Пиманов вел с 1996 года, его авторству также принадлежала программа "Кремль-9". Позже стал продюсером множества телепередач, среди которых — "Жить здорово", "Кумиры", "Армейский магазин", "Тайны века", "Свидетели", "Приговор" и другие.

  3. 23.04.2026, 22:10
    Гость: ну вот

    много людей умирает на шестом и седьмом десятке лет. А нам свистят об увеличении продолжительности жизни.

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

