В Туапсе нефтепродукты из реки попали в Черное море

Закат на море вблизи поселка Аше © KM.RU, Алексей Белкин

Спасатели продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов в Туапсе, возникшего после массированной атаки украинских беспилотников и последовавшего мощного пожара на морском терминале, пишет "Российская газета" со ссылкой на Оперативный штаб Кубани.

Ситуацию осложнила непогода на побережье Черного моря: из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Туапсе. В результате нефтепродукты перелились через установленные ранее боновые заграждения.

Сейчас ведется сбор загрязнений ниже по течению реки: часть нефтепродуктов уже попала в акваторию Черного моря и на береговую линию.

Режим чрезвычайной ситуации в округе сохраняется — он действует с 16 апреля, когда после первого пожара на терминале в Туапсе произошел первоначальный выброс нефтепродуктов в реку.

  1. 24.04.2026, 21:50
    Гость: Мы строили-строили, и наконец построили!

    А потом набежали весёлые и находчивые юристы-экономисты

  3. 24.04.2026, 18:28
    Гость: Какие беспилотники

    Зачем врать, все идёт по плану, в строгом соответствии с графиком. По плану в Туапсе, небольшой хлопок и небольшое задымление в соответствии с графиком.

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«Мы в беде и опаздываем»: академик РАН Роберт Нигматулин выступил с резкой критикой управления экономикой

Матвиенко назвала обезлюживание территорий стратегической угрозой

Глава СК поручил проверить книги Остера на наличие «сомнительных установок»

Россия идет по пути КНДР?
Избранное
«Приключения Электроников», 28 июня, «Графит»
Чиж и Со, 16 октября, «ГлавКлуб»
«Когда развалился Советский Союз, "Буран" умер. Вместе со своим государством – тогда одним из самых мощных в мире»
Ксения Емельянова: «Мой личный рекорд учеников достигнут в срок»
Пик Клаксон «КомПот Дебил Децибел Пик Клаксон Бесплатно Весь» (CD + открытка)
Эксперты отреагировали на интервью Пригожина о проблемах школьного питания в Петербурге
Горшенев в Петрозаводске дал инструкцию по получению счастья
Выбор строительной бригады: что нужно знать
Лидер «Запрещенных барабанщиков» рассказал, где ему легче дышится
«Не будут препятствовать германской экспансии на Восток»: так кто же на самом деле разжигал Вторую мировую войну?
ОРКиКО «Суп»
