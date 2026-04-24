В Туапсе нефтепродукты из реки попали в Черное море

14:37 24.04.2026

Спасатели продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов в Туапсе, возникшего после массированной атаки украинских беспилотников и последовавшего мощного пожара на морском терминале, пишет "Российская газета" со ссылкой на Оперативный штаб Кубани.

Ситуацию осложнила непогода на побережье Черного моря: из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Туапсе. В результате нефтепродукты перелились через установленные ранее боновые заграждения.

Сейчас ведется сбор загрязнений ниже по течению реки: часть нефтепродуктов уже попала в акваторию Черного моря и на береговую линию.

Режим чрезвычайной ситуации в округе сохраняется — он действует с 16 апреля, когда после первого пожара на терминале в Туапсе произошел первоначальный выброс нефтепродуктов в реку.