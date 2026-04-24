Второе дело Тимура Иванова рассмотрят в закрытом режиме
Симоновский суд Москвы в закрытом от СМИ и публики режиме рассмотрит по существу второе уголовное деле бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Таким образом была удовлетворена просьба гособвинения, сообщает ТАСС.
Ему инкриминируются три эпизода получения особо крупных взяток на общую сумму более 1,3 млрд рублей, отмывание денег в особо крупном размере, а также незаконное хранение и изготовление оружия.
Комментарии читателей Оставить комментарий
