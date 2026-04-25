Путин рассказал о последнем разговоре с Жириновским
Президент России Владимир Путин вспомнил, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии. Об этом президент рассказал в документальном фильме ВГТРК «Владимир Жириновский».
«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России», — цитирует Путина РБК.
Президент добавил, что, по его мнению, в этом и заключался характер Жириновского, его отношение и к делу, и к стране: «Он все мерил на то, чтобы служить Родине».
Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался от продолжительной тяжелой болезни после госпитализации с коронавирусом.
25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года. Ответственным за проведение мероприятий был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Не предсказал бы дату начала СВО за два месяца до начала и жил бы до сих пор. Опасен путь предсказателя.
Почти как без Лёни Голубкова. Надо нового вырастить
Я помню как он с новодворской в дёсна. Вот повесил он ей медальку, аль нет - не помню. А с жириком удивительно то, что весь его антисоветизм строился на детской травме ... которого в загранку не пустили. Ну а звезда его вошла на законе об интернет забвении. После чего всем "избранным" карта и пошла - "Не состоял, не входил, непомню"
В безрыбье и рак рыба и понятно почему Кириенко решил из кремлевского шута сделать всероссийского оракула. Рейтинг ЛДПР держался на пиар-акциях Жириновского, но после его неожиданной смерти от многочисленных прививок против ковида шансы ЛДПР занять кресла в Госдуме резко упали, как и упали у ЕР,а поэтому АП нужен союз ЕР и ЛДПР. Именно поэтому в СМИ регулярно публикуют прогнозы Жириновского так как он не отличался умом и часто выдавал на гора глупость за глупостью. Например что скоро наши солдаты будут мыть сапоги в Индийском океане и т.д.
В ельцинской России мало настоящих героев среди политиков и поэтому этот ажиотаж в день рождения Жирика что даже Глава РФ соизволил похвалить его как высокообразованного политика, но почему-то забыл его писательский талант. Почитайте его опус "Мой друг Ваня" и поймете кем же на самом деле был Жириновский.