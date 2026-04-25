Путин рассказал о последнем разговоре с Жириновским

Президент России Владимир Путин вспомнил, как позвонил Владимиру Жириновскому в больницу, когда тот был в критическом состоянии. Об этом президент рассказал в документальном фильме ВГТРК «Владимир Жириновский».

«Я помню последний разговор с ним. Позвонил ему по телефону в клинику. Просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить, я ведь еще нужен России», — цитирует Путина РБК.

Президент добавил, что, по его мнению, в этом и заключался характер Жириновского, его отношение и к делу, и к стране: «Он все мерил на то, чтобы служить Родине».

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Он скончался от продолжительной тяжелой болезни после госпитализации с коронавирусом.

25 апреля Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Указ о проведении торжеств в честь 80-летия со дня рождения Жириновского Путин подписал в ноябре 2024 года. Ответственным за проведение мероприятий был назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.