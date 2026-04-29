В Кремле объяснили, почему на параде Победы не будет военной техники

Дмитрий Песков

Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники из-за усиленных мер безопасности на фоне террористических угроз со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, «киевский режим», который каждый день теряет земли на поле боя, «пустился в террористическую активность». В связи с повышенными рисками власти принимают дополнительные меры для минимизации возможных угроз, поэтому формат мероприятия будет сокращен, пишет Газета.RU. При этом сам парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади состоится.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что парад пройдет без колонны военной техники, также в шествии не примут участие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов.

Авиационная часть программы при этом сохранится: 9 мая над столицей пролетят пилотажные группы, а штурмовики Су-25 традиционно окрасят небо в цвета российского флага.

  2. 29.04.2026, 22:01
    Гость: Александр С.

    Петрушкин флаг то хоть будет развиваться над коммерческими палатами кремля?

