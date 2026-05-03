Минтруд расширил перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд России расширил перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы. Теперь в него входит 363 специальности, сформированные с учетом предложений федеральных и региональных властей, сообщает РИА Новости.

В обновленный список добавлены, в частности, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, а также рабочие и технические профессии — газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. Кроме того, включены такие направления, как костюмер, настройщик пианино и роялей, синоптик и зоолог.

Одновременно выросло число организаций, где можно проходить службу: с 1798 до 1927. Это касается и предприятий, задействующих представителей малочисленных народов с учетом их традиционного образа жизни.

В ведомстве пояснили, что изменения связаны с внедрением нового классификатора профессий, в который добавили около 1700 позиций. Часть из них теперь отражена и в перечне для альтернативной службы. При этом многие специальности существовали и ранее, но были обозначены более обобщенно — сейчас их детализировали. Количество медицинских направлений в списке увеличилось более чем втрое.

