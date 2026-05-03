Ветеранам ВОВ в преддверии Дня Победы выплатят по 10 тыс. рублей

Ежегодно в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы и сопредседатель штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.

По ее словам, такая мера действует с 2019 года по указу президента. Средства перечисляет Социальный фонд России — как правило, вместе с пенсией и без необходимости подавать заявление. Выплаты поступают в апреле или начале мая, и многие ветераны уже их получили, пишет ТАСС.

Помимо федеральной поддержки, в регионах предусмотрены дополнительные выплаты, размер которых различается. Например, в Волгоградской области участникам войны начислят по 80 тыс. рублей, а труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма и другим гражданам — по 10 тыс. рублей.

Материальную помощь ко Дню Победы получают ветераны и в странах бывшего Советского Союза. Так, в Узбекистане выплаты составят около 30 млн сумов (около 180 тыс. российских рублей), в Кыргызстане — 200 тыс. сомов (около около 171 тыс. российских рублей), в Казахстане — 5 млн тенге (около 807 тыс. российских рублей), в Белоруссии — 5 тыс. белорусских рублей (около около 133 тыс. российских рублей).