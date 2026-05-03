Ветеранам ВОВ в преддверии Дня Победы выплатят по 10 тыс. рублей
Ежегодно в преддверии Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщила депутат Госдумы и сопредседатель штаба движения "Бессмертный полк" Елена Цунаева.
По ее словам, такая мера действует с 2019 года по указу президента. Средства перечисляет Социальный фонд России — как правило, вместе с пенсией и без необходимости подавать заявление. Выплаты поступают в апреле или начале мая, и многие ветераны уже их получили, пишет ТАСС.
Помимо федеральной поддержки, в регионах предусмотрены дополнительные выплаты, размер которых различается. Например, в Волгоградской области участникам войны начислят по 80 тыс. рублей, а труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашизма и другим гражданам — по 10 тыс. рублей.
Материальную помощь ко Дню Победы получают ветераны и в странах бывшего Советского Союза. Так, в Узбекистане выплаты составят около 30 млн сумов (около 180 тыс. российских рублей), в Кыргызстане — 200 тыс. сомов (около около 171 тыс. российских рублей), в Казахстане — 5 млн тенге (около 807 тыс. российских рублей), в Белоруссии — 5 тыс. белорусских рублей (около около 133 тыс. российских рублей).
23 февраля 1992 года мрази в центре Москвабада мрази с наслаждением метелили ветеранов ВЕликой Отечественной.
Получили за это множество ништяков, от премий до внеочередных званий и квартир.
Приказ на это подлое скотство отдавал горяче любимый нынешним руководством РФ ЕБН, за что ему мрази воздвигли аж два мемориальных центра, и непосредственно Аркадий Мурашев, ныне обжирающийся в "ЭППА-европейские консультанты", и пофиг ему все санкции, его одновременно любят и Запад, и Кремль!
Зато как сладенько он льет елей в адрес мразей, см. "Аркадий Мурашов в Музее Б.Н. Ельцина"...
Ветераны!Денег нет,но вы держитесь!Здоровья вам и хорошего настроения!
позорные негодяи--сквалыги!!
их осталось-то горсточка - и такая издёвка....
Не все ветераны ВМВ/ВОВ в СССР и РФ обеспечены жильём и нормальными пенсиями,зато хлеборезки у силовиков холёные и выплаты гигантские.И вместо хотя бы 1000 USD (100 000 руб) им кидают 100 баков.Не удивительно что за такую страну умирать никто особ не хочет.А сколько сгнобли после 1945 года ветеранов? Пард был под запретом 20 лет! ...
Фарисейский аттракцион неслыханной жадности.