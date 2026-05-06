Вучич передал Путину через посла поздравление с Днем Победы
Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо российскому лидеру Владимиру Путину по случаю предстоящего Дня Победы. Об этом он сообщил после встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, пишут "Ведомости".
По словам Вучича, послу было передано обращение, в котором он поздравил президента РФ с праздником, назвав его одной из самых значимых и светлых дат в истории человечества.
Сербский лидер подчеркнул, что 9 Мая остается символом мужества и стойкости народов, а также заявил о недопустимости попыток пересмотра исторических событий. В письме он отдельно отметил решающую роль Красной армии в освобождении Сербии и стран Европы.
Ну вот Столпенберг заявил вчёрась, что Украина 5 лет давит потихоньку Россию.Он выпил или матку рубит ! ?
В Великой Отечественной победил Советский народ под руководством Советской власти и лично тов. И.В. Сталина, а Путин ярый антисоветчик.
Путин, после этого не выслал посла Сербии вместе с этим письмом? Нет? а, почему?
имеет Путин? Поздравлять нужно народ.
ого...