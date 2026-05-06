Вучич передал Путину через посла поздравление с Днем Победы

Александр Вучич © Фотохост-агентство РИА Новости/Илья Питалев

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо российскому лидеру Владимиру Путину по случаю предстоящего Дня Победы. Об этом он сообщил после встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, пишут "Ведомости".

По словам Вучича, послу было передано обращение, в котором он поздравил президента РФ с праздником, назвав его одной из самых значимых и светлых дат в истории человечества.

Сербский лидер подчеркнул, что 9 Мая остается символом мужества и стойкости народов, а также заявил о недопустимости попыток пересмотра исторических событий. В письме он отдельно отметил решающую роль Красной армии в освобождении Сербии и стран Европы.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2026, 21:24
    Гость: Ключник ада

    Ну вот Столпенберг заявил вчёрась, что Украина 5 лет давит потихоньку Россию.Он выпил или матку рубит ! ?

  2. 06.05.2026, 20:46
    Гость: Никакого

    В Великой Отечественной победил Советский народ под руководством Советской власти и лично тов. И.В. Сталина, а Путин ярый антисоветчик.

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Стоп-кадр видео
Песков: Путин безусловно доверяет официальной экономической статистике
Песков анонсировал важное выступление Путина 9 мая
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Заморозка вкладов? Чего на самом деле боятся россияне и почему банки блокируют счета
© Фотохост-агентство РИА Новости/Григорий Сысоев
Фицо заявил, что не посетит парад Победы в Москве
Избранное
Валерий Сюткин и Rock & Roll Band, 24 августа, «16 Тонн»
Рок-Елка («Ансамбль Фиделя» и др.), 27 декабря, Live Cafe (Орск)
7Раса «Гранж»
Михаил Серышев и Петр Елфимов стали «Отшельниками» на сорокалетии «Арии»
Проект «Ласки» собирает сотни тысяч прослушиваний и подписывает контракт со «Студией СОЮЗ»
Советы по уходу за садом на подоконнике
Аборт мозга «Радуга»
«АукцЫон» и актеры проследили путь Хармса от нелепости к сверхсознанию
«Посадить Трампа: репрессивное торжество американской демократии или удачный трюк республиканцев?»
«Пикник» показал, что будет с нами через 10 000 лет
Саша и Сирожа «Женщина» и «Купидон» (интернет-синглы)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie