Вучич передал Путину через посла поздравление с Днем Победы

Президент Сербии Александр Вучич направил поздравительное письмо российскому лидеру Владимиру Путину по случаю предстоящего Дня Победы. Об этом он сообщил после встречи с послом России в Белграде Александром Боцан-Харченко, пишут "Ведомости".

По словам Вучича, послу было передано обращение, в котором он поздравил президента РФ с праздником, назвав его одной из самых значимых и светлых дат в истории человечества.

Сербский лидер подчеркнул, что 9 Мая остается символом мужества и стойкости народов, а также заявил о недопустимости попыток пересмотра исторических событий. В письме он отдельно отметил решающую роль Красной армии в освобождении Сербии и стран Европы.