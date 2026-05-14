Чубайс прокомментировал дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»
Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил об «абсурдности» обвинительной логики применительно к венчурной индустрии, так он прокомментировал дела против бывших топ-менеджеров «Роснано». Заявление появилось на сайте Чубайса, сообщает РБК.
«Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг, и единственное, что я могу сделать, - защитить их честное имя», - говорится в заявлении.
Адвокат Чубайса Павел Хлюстов подтвердил подлинность заявления.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Чубайс заявил давно..,ну ,кто верит уволенной тётке из ЗАГС( про 83 млн,на период 2012 ,а не лапше ,что нас 145 млн на тот же период) ,- только благодаря Мне россиян сто миллионов,а не тридцать на обслуживание рудников и шахт и скважин ..и согласно планам Тэтчер...и вы знаете..я ржавому толику верю..он конечно поимел ярды зелени,и ввел продажу цветмета в Польшу..ваучеры ,но я не обслуживаю рудники,шахты и скважины за 200 тыр..кст прикольно,там счас много среднеазиатов ,феодализма то воще отстой,хуже тока рабовладение в Сирии( я про торговлю женским полом)...а феодал он фсё забирает..ну как патриций про тырнет
А ведь Чубайс по-своему прав! Он честно работал в рамках закона и морали того государства, гражданином которого сейчас является. И наносил ущерб заклятому врагу своего заокеанского союзника и Британии.
Подскажите,где достать хорошие надёжные вилы?!