Чубайс прокомментировал дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»

Анатолий Чубайс

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил об «абсурдности» обвинительной логики применительно к венчурной индустрии, так он прокомментировал дела против бывших топ-менеджеров «Роснано». Заявление появилось на сайте Чубайса, сообщает РБК.

«Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг, и единственное, что я могу сделать, - защитить их честное имя», - говорится в заявлении.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов подтвердил подлинность заявления.

  1. 14.05.2026, 21:19
    Гость: Н-ст

    Чубайс заявил давно..,ну ,кто верит уволенной тётке из ЗАГС( про 83 млн,на период 2012 ,а не лапше ,что нас 145 млн на тот же период) ,- только благодаря Мне россиян сто миллионов,а не тридцать на обслуживание рудников и шахт и скважин ..и согласно планам Тэтчер...и вы знаете..я ржавому толику верю..он конечно поимел ярды зелени,и ввел продажу цветмета в Польшу..ваучеры ,но я не обслуживаю рудники,шахты и скважины за 200 тыр..кст прикольно,там счас много среднеазиатов ,феодализма то воще отстой,хуже тока рабовладение в Сирии( я про торговлю женским полом)...а феодал он фсё забирает..ну как патриций про тырнет

  2. 14.05.2026, 20:51
    Гость: o!

    А ведь Чубайс по-своему прав! Он честно работал в рамках закона и морали того государства, гражданином которого сейчас является. И наносил ущерб заклятому врагу своего заокеанского союзника и Британии.

