Чубайс прокомментировал дела против бывших топ-менеджеров «Роснано»

Бывший глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заявил об «абсурдности» обвинительной логики применительно к венчурной индустрии, так он прокомментировал дела против бывших топ-менеджеров «Роснано». Заявление появилось на сайте Чубайса, сообщает РБК.

«Я не могу, к сожалению, ни остановить эти репрессии, ни защитить попавших под них коллег и товарищей. Я не знаю, какие следующие уголовные процессы сейчас подготовлены, у кого дома пройдут обыски, кого арестуют. Могу только твердо заявить, что все эти обвинения являются издевательством над законом и ни один из обвиняемых не сделал ничего противозаконного. Все эти люди профессионально и честно исполняли свой долг, и единственное, что я могу сделать, - защитить их честное имя», - говорится в заявлении.

Адвокат Чубайса Павел Хлюстов подтвердил подлинность заявления.