К делу экс-судьи Хахалевой привлекли еще пять соответчиков

Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры РФ об уточнении исковых требований по антикоррупционному гражданскому делу об обращении в доход РФ имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, членов ее семьи и аффилированных лиц в рамках уточнения требований к делу привлечены еще пять ответчиков, являющихся номинальными держателями активов семьи, сообщает ТАСС.

"Надзорными мероприятиями, которые еще продолжаются, установлены новые аффилированные с Хахалевыми лица - граждане выступают номинальными держателями активов семьи Хахалевых, участвуют в легализации нажитого коррупционным путем имущества. Своим содействием в сокрытии и преобразовании имущества Хахалевых они совершили самостоятельные коррупционные правонарушения, их необходимо привлечь в качестве ответчиков, а оформленные на них активы изъять в казну РФ", - огласила ходатайство представитель истца.

Суд удовлетворил ходатайство о принятии уточненных исковых требований.

В качестве соответчиков к делу привлечены Татарашвили Бекмарз, Татарашвили Луиза, Карабахцян Эдвард, Плетень Андрей, ООО "ФК инфинити".