Экс-замглавы Минобороны Тимуру Иванову смягчили условия в СИЗО

Бывшему заместителю министра обороны России Тимуру Иванову смягчили условия содержания в следственном изоляторе, пишет Газета.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, теперь Иванову разрешили шесть телефонных звонков и два длительных свидания в месяц. Живет экс-замминистра по расписанию, ест здоровую пищу и не жалуется на самочувствие, хотя незадолго до этого перенес простуду с высокой температурой. Отмечается, что досуг Иванов проводит за исторической литературой. Сейчас он читает труд митрополита Тихона о причинах падения Российской империи.

До этого в московский суд поступила жалоба Тимура Иванова на военкомат из-за отказа в заключении контракта для отправки на спецоперацию. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что Иванов готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию.

24 апреля этого года стало известно, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу бывшего заместителя министра обороны превысила 1,415 млрд рублей. Экс-чиновника также обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и незаконном хранении и изготовлении оружия.

Ранее Мосгорсуд отменил обращение в доход государства части имущества, ранее конфискованного по делу Иванова. Речь идет о земельном участке с домом в поселке Раздоры Одинцовского района Подмосковья.

