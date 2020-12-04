От квартиры до коттеджа: где и зачем сегодня используют электрокарнизы

16:15 10.02.2026

Электрокарнизы уверенно вышли за рамки демонстрационных интерьеров и домов «на показ». Сегодня их устанавливают не ради эффекта, а ради удобства, порядка и управляемости пространства. Причём используют одинаково активно и в городских квартирах, и в загородных коттеджах. Меняется масштаб окон, сценарии жизни и задачи, но суть остается одной: электрокарнизы берут на себя повседневную рутину и делают дом более логичным. Именно поэтому автоматизация штор постепенно становится универсальным решением для самых разных форматов жилья.

Квартиры: компактные пространства и точный контроль

В городской квартире электрокарнизы чаще всего появляются там, где важно сохранить чистоту интерьера и избавиться от лишних деталей. Современные планировки с объединенными кухнями-гостиными, высокими окнами и минималистичным дизайном плохо сочетаются с ручным управлением шторами. Шнуры, цепочки и неровно собранная ткань моментально нарушают визуальный порядок.

Автоматизация и карниз с Алисой позволяют точно управлять светом, не перегружая пространство. Одним движением можно затемнить гостиную для отдыха, открыть окна утром или создать приватность вечером. Особенно востребованы электрокарнизы в спальнях и зонах домашнего офиса, где свет напрямую влияет на самочувствие и концентрацию. В условиях ограниченной площади они становятся инструментом, который работает на комфорт без потери эстетики.

Апартаменты и панорамные окна: когда ручное управление не работает

Апартаменты с панорамным остеклением — одна из самых очевидных сфер применения электрокарнизов. Большие стеклянные поверхности требуют точного и регулярного управления, с которым ручные системы просто не справляются. Тяжелые портьеры, большая высота и длина карнизов делают ручное открытие неудобным и непрактичным.

Электрокарнизы здесь решают сразу несколько задач. Они позволяют равномерно закрывать и открывать шторы, защищать интерьер от перегрева и выгорания, а также поддерживать ощущение уюта в пространстве с большими объемами воздуха. При этом автоматизация помогает сохранить архитектурный замысел: карнизы скрыты, движение ткани плавное, а внимание остается на виде за окном, а не на механике управления.

Загородные дома: сценарии жизни и масштаб

В коттеджах и загородных домах электрокарнизы становятся частью общей системы комфорта. Здесь важны не только удобство и внешний вид, но и сценарии жизни. Дом может быть многоуровневым, с разными ориентациями окон, большими пролетами и сложной геометрией. Управлять всем этим вручную — значит постоянно тратить время и внимание.

Автоматизация позволяет задать логичный ритм: утром дом открывается свету, днём защищается от солнца, вечером создает приватную атмосферу. Электрокарнизы работают в связке с освещением и климатом, помогая поддерживать комфортную температуру и экономить ресурсы. В загородных проектах это уже не опция, а часть продуманной инженерии дома.

Общественные и полуприватные пространства

Помимо жилья, электрокарнизы всё чаще используют в пространствах, которые по ощущениям должны быть «как дома»: шоу-румы, кабинеты, частные офисы, зоны отдыха. Здесь важно быстро менять атмосферу без сложных манипуляций. Закрыть шторы для презентации, открыть пространство для дневного света или создать приватность — всё это делается мгновенно.

В таких интерьерах автоматизация воспринимается как элемент профессионального подхода. Она подчёркивает статус пространства, аккуратность и внимание к деталям. Именно поэтому электрокарнизы всё чаще закладываются в проекты наравне с освещением и акустикой.

От городской квартиры до загородного коттеджа электрокарнизы находят своё место там, где важны комфорт, контроль и визуальный порядок. Они адаптируются под масштаб и задачи пространства, снимая рутину и усиливая архитектурные решения. Автоматизация штор сегодня — это не про технологию ради технологии, а про удобную, спокойную и продуманную жизнь в доме, который действительно работает на человека.

Об авторе

Автор: Сергей Хохлов, Эксперт по электрокарнизам и автоматическим системам солнцезащиты Опыт

Сергей Хохлов — инженер по образованию и предприниматель по практике, один из специалистов, начавших работу с электрокарнизами в период становления рынка в России. Он окончил МИЭМ в 2012 году.

Карьеру Сергей начал в компании «Деколюкс» (ныне «Виндеко»), где работал инженером в профильном направлении. Рынок в тот момент находился в зачаточном состоянии, и значительная часть оборудования требовала тестирования и доработки.

Работа над инженерными системами позволила Сергею накопить практическую экспертизу. В 2014 году он основал собственную компанию и продолжил развивать автоматизированную солнцезащиту уже как предприниматель, сохранив инженерный подход к качеству и надежности решений.