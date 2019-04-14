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Акционеры Facebook предложили ограничить право голоса Цукерберга

09:45 14.04.2019
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Акционеры Facebook предложили изменить права голоса привилегированных акций, чтобы снизить влияние основателя компании и председателя совета директоров Марка Цукерберга, пишет "Интерфакс". 

Сообщается, что совет директоров недоволен ситуацией, при которой лично Цукербергу принадлежит 51% всех голосов, несмотря на то, что он владеет только 13% компании. Акционеров не устраивает, что им не дают права голоса, соразмерного количеству внесенных средств. По мнению совета директоров, такое разделение полномочий привело к резкому падению стоимости компании: с июля прошлого года она обрушилась на 40%.

Согласно действующим правилам, Цукерберг не только может принимать стратегические решения в развитии компании, но и менять членов совета директоров.

За последние годы Facebook неоднократно становилась участником скандалов, связанных с утечкой или торговлей личными данными своих пользователей. Кроме того, компанию часто критикуют за провалы в провозглашенной борьбе с фейковыми новостями.

Темы: Facebook
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Комментарии читателей
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14.04.2019, 16:22
Гость: Прохожий

Правильно! Надо совсем выгнать из Facebook'а Цукерберга.
Потому что директора ("эффективные менеджеры") лучше создателя знают, как компанией управлять, и как компанию развивать.
А то Цукерберг совсем оборзел и не даёт акционерам побольше "зарабатывать".
(Похоже, отжимать успешный бизнес любят не только в России.)
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