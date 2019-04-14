Акционеры Facebook предложили ограничить право голоса Цукерберга

09:45

Акционеры Facebook предложили изменить права голоса привилегированных акций, чтобы снизить влияние основателя компании и председателя совета директоров Марка Цукерберга, пишет "Интерфакс".

Сообщается, что совет директоров недоволен ситуацией, при которой лично Цукербергу принадлежит 51% всех голосов, несмотря на то, что он владеет только 13% компании. Акционеров не устраивает, что им не дают права голоса, соразмерного количеству внесенных средств. По мнению совета директоров, такое разделение полномочий привело к резкому падению стоимости компании: с июля прошлого года она обрушилась на 40%.

Согласно действующим правилам, Цукерберг не только может принимать стратегические решения в развитии компании, но и менять членов совета директоров.

За последние годы Facebook неоднократно становилась участником скандалов, связанных с утечкой или торговлей личными данными своих пользователей. Кроме того, компанию часто критикуют за провалы в провозглашенной борьбе с фейковыми новостями.