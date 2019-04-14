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Бои за Триполи унесли жизни более 120 человек

15:23 14.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Сто двадцать один человек погиб с начала наступления Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара на столицу Ливии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также, в ходе военных действий 561 человек получил ранения различной степени тяжести

В ВОЗ сообщили, что направляют дополнительный персонал в Триполи и медикаменты. В организации осудили неоднократные атаки, направленные против сотрудников служб здравоохранения и их транспорта, зафиксированные в этом районе.

В управлении по координации гуманитарных вопросов ООН ранее сообщили, что более 13,5 тыс. человек были вынуждены бежать из-за боев у Триполи.

4 апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муаммара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Хафтаром.

Темы: Ливия, Всемирная организация здравоохранения
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14.04.2019, 17:52
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