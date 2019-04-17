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Названа возможная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари

18:09 17.04.2019
© KM.RU, Стоп-кадр видео
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Следователи считают, что пожар в соборе Парижской Богоматери мог возникнуть из-за проблем с электрикой.

Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники, передает РБК.

В настоящее время специалисты рассматривают различные варианты, в том числе короткое замыкание и неисправность проводки. По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Напомним, пожар начался вечером 15 апреля. Огонь охватил здание и уничтожил две трети крыши. Готический шпиль и часы обрушились.

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. 

Как пишет «Коммерсант», здание не было оборудовано системой пожаротушения, а на период реконструкции из ряда окон вынули витражи, что привело к образованию мощной тяги, стремительно раздувшей пламя.

Пожарные также испытывали проблемы с силами и средствами для ликвидации столь масштабного возгорания. Например, опасаясь разрушить здание, они не использовали спецтехнику.

Темы: Пожар в Нотр-Даме, Происшествия
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Комментарии читателей
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18.04.2019, 05:03
Гость: Питон

И без расследования ясно что гастарбайтеры и нелегалы с Украины нанятые мэрией Парижа реставраторами собора решили покурить на стройке и бросили незатушенные окурки от чего и начался пожар. В таком здании где полно дерева и поэтому оно представляет повышенную пожарную опасность не было системы пожаротушения, мэр Парижа тоже решил сэкономить на пожарке, везде одно и тоже как в зимней вишне.
17.04.2019, 23:06
Гость: евразиец

Ну может ЦРУ тут и ни при чем.Астролог Влад Росс говорит что Собор действительно,случайно загорелся электропроводка ,виновато соединение Марса и Альдебарана,что это знак небес ,при чем дурной знак для Франции и МАкрона.
17.04.2019, 20:31
Гость: Виктор.Красноярск

Прекращайте писать про этот соборник , просто смешно.
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