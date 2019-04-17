Названа возможная причина пожара в Нотр-Дам-де-Пари

18:09

Следователи считают, что пожар в соборе Парижской Богоматери мог возникнуть из-за проблем с электрикой.

Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источники, передает РБК.

В настоящее время специалисты рассматривают различные варианты, в том числе короткое замыкание и неисправность проводки. По их версии, очаг возгорания был расположен у основания шпиля.

Напомним, пожар начался вечером 15 апреля. Огонь охватил здание и уничтожил две трети крыши. Готический шпиль и часы обрушились.

Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба.

Как пишет «Коммерсант», здание не было оборудовано системой пожаротушения, а на период реконструкции из ряда окон вынули витражи, что привело к образованию мощной тяги, стремительно раздувшей пламя.

Пожарные также испытывали проблемы с силами и средствами для ликвидации столь масштабного возгорания. Например, опасаясь разрушить здание, они не использовали спецтехнику.