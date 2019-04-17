]]> ]]>
Главная В мире Новости

ХАМАС угрожает Израилю разбомбить Евровидение

19:59 17.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Палестинское движение ХАМАС пообещало сорвать конкурс Евровидение в Израиле. Видео с угрозами террористы разместили в Twitter.

«Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать», — заявили исламисты в ролике.

В частности, террористы требуют снять блокаду с территорий Палестины и соблюдать соглашения. Предположительно, они настаивают на прекращении огня с Израилем, где посредником выступил Египет.

Если Израиль проигнорирует требования, во время песенного конкурса на Тель-Авив упадут ракеты. Главной мишенью террористы хотят сделать выставочный комплекс «Ганей Тааруха», где состоится музыкальное мероприятие.

Евровидение 2019 года пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В это же время, 15 мая, палестинцы отмечают День Накба. Этот день связан с изгнанием и бегством около 700 тысяч арабских беженцев с территории, где в 1948 году возникло государство Израиль.

Движение ХАМАС появилось в 1987 году. Израиль, Канада, США, Япония, Иордания и Египет признали его террористической организацией. С 2007 года исламисты контролируют сектор Газа.

Темы: Израиль, Евровидение, Палестино-израильский конфликт, ХАМАС
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.