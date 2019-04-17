ХАМАС угрожает Израилю разбомбить Евровидение

19:59

Палестинское движение ХАМАС пообещало сорвать конкурс Евровидение в Израиле. Видео с угрозами террористы разместили в Twitter.

«Признайте наши требования, чтобы вы могли праздновать», — заявили исламисты в ролике.

В частности, террористы требуют снять блокаду с территорий Палестины и соблюдать соглашения. Предположительно, они настаивают на прекращении огня с Израилем, где посредником выступил Египет.

Если Израиль проигнорирует требования, во время песенного конкурса на Тель-Авив упадут ракеты. Главной мишенью террористы хотят сделать выставочный комплекс «Ганей Тааруха», где состоится музыкальное мероприятие.

Евровидение 2019 года пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. В это же время, 15 мая, палестинцы отмечают День Накба. Этот день связан с изгнанием и бегством около 700 тысяч арабских беженцев с территории, где в 1948 году возникло государство Израиль.

Движение ХАМАС появилось в 1987 году. Израиль, Канада, США, Япония, Иордания и Египет признали его террористической организацией. С 2007 года исламисты контролируют сектор Газа.