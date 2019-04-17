Time составил топ‐100 самых влиятельных людей года

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Американский журнал Time составил рейтинг 100 самых влиятельных людей мира в 2019 году. Список журналисты представили на своем сайте.

Категорию «Лидеры» возглавила спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси. Эту категорию также представляют президент США Дональд Трамп, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, создатель китайской компании ByteDance по разработке мобильных приложений Чжан Имин, самая молодая конгрессвумен Америки Александрия Окасио-Кортес.

Также в рейтинге 2019 года числятся канадская актриса Сандра О («Анатомия страсти»), американский рестлер и актер Дуэйн Джонсон, певица из США Тейлор Свифт, египетский футболист Мохаммед Салах.

Time ежегодно составляет рейтинг самых влиятельных людей мира. Впервые такой список появился в 1999-м. Авторы не присуждают участникам места. Они разносят персон по нескольким категориям: «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры».

В новый рейтинг, как и год назад, не вошел президент России Владимир Путин, до этого попадавший в список шесть раз. Журнал Time также присуждает звание «Человек года». Владимир Путин удостаивался этого титула дважды.