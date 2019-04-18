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Зеленский отреагировал на идею дать Донбассу особый статус

18:02 18.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Донбассу не следует давать особый статус. Об этом кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в интервью «РБК-Украина».

«Я считаю, что нет. Нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что возвращение Донбасса в состав Украины потребует от Киева множества «гуманитарных шагов». По мнению Зеленского, между западом и востоком страны выстроили информационную стену. В связи с этим его команда предлагает создать большой европейский медиапортал, который будет вещать на русском языке, а транслировать его будут по всей Европе.

Как отметил кандидат в президенты, этот портал будет говорить правдивые вещи и сообщать о событиях на Украине, о которых зрители хотят слышать.

«Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот что надо говорить. Это наши заложники там», — сказал Зеленский.

В интервью журналист также задал вопрос об амнистии для ополченцев. По словам Владимира Зеленского, такой закон он подписывать не станет.

По итогам первого тура выборов президента Украины Зеленский получил 30,24% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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19.04.2019, 00:10
Гость: Не реагировал, не реагировал... Потом взял и отреагировал.

Россия запретила ввозить украинскую одежду и обувь.
Зеленский отреагировал на идею дать Донбассу особый статус.
18.04.2019, 23:57
Гость: Правильно!

Зеленский - политический труп, который будет скакать в украинском цирке как Порох, только ещё смешнее!
18.04.2019, 23:51
Гость: Щупальца Русского Мира

Главная причина событий в Донбассе это то, что Украина после майдана 2014 года ЯВНО пошла по пути бандеровской концепции деградации государства.
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