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Рейтинг Макрона вырос на фоне пожара в Нотр‐Даме

16:11 19.04.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Несмотря на протестующие «желтые жилеты», рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона пополз вверх. На популярность повлияли его слаженные действия после пожара в Нотр-Даме. О незначительно возросшем рейтинге популярности французского лидера узнала компания BVA, которая провела социологический опрос, передает RTL.

Популярность главы государства возросла за последние несколько дней. После пожара в соборе Парижской Богоматери его деятельность стали положительно оценивать 32% граждан. А это на три процента выше, чем в начале апреля. Кроме того, из результатов опроса стало известно, что около 70% французов смотрели по телевизору выступление Макрона после пожара в католическом соборе. А 62% из них положительно оценили его реакцию на происшествие и дальнейшие действия.

Опрос проводили 17–18 апреля. На вопросы ответили более тысячи человек.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Пламя вспыхнуло на строительных лесах, возведенных над крышей во время реставрационных работ. Предположительно, возгорание носило непредумышленный характер. Нотр-Дам сильно пострадал: обрушились шпиль и крыша. После Макрон призвал отреставрировать один из главных символов Парижа за пять лет и сделать его еще более красивым.

Ранее президент Франции встретился в Елисейском дворце с пожарными, которые в ту ночь боролись с пламенем. Им вручили золотые медали.

Темы: Пожар в Нотр-Даме, Франция
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.04.2019, 23:52
Гость: Анна

Ну теперь понятно, зачем подожгли, а потом торжествнно потушили.
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понятно теперь в этими небоскребами в США...
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Железные статуи Собора требовали реставрации. Их можно было только отпилить.Пилили болгаркой. От искор и возник пожар. Подожгли,подожгли,даже астролог Влад Росс сказал,сам возгорелся Собор и это дуроне предзнаменование для Франции.Будут какие-то трагические события во Франции.
19.04.2019, 20:53
Гость: Олеся

понятно теперь в этими небоскребами в США...
19.04.2019, 20:28
Гость: да тут

прямо хайли-лайкли какое-то
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