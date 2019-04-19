Рейтинг Макрона вырос на фоне пожара в Нотр‐Даме

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Несмотря на протестующие «желтые жилеты», рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона пополз вверх. На популярность повлияли его слаженные действия после пожара в Нотр-Даме. О незначительно возросшем рейтинге популярности французского лидера узнала компания BVA, которая провела социологический опрос, передает RTL.

Популярность главы государства возросла за последние несколько дней. После пожара в соборе Парижской Богоматери его деятельность стали положительно оценивать 32% граждан. А это на три процента выше, чем в начале апреля. Кроме того, из результатов опроса стало известно, что около 70% французов смотрели по телевизору выступление Макрона после пожара в католическом соборе. А 62% из них положительно оценили его реакцию на происшествие и дальнейшие действия.

Опрос проводили 17–18 апреля. На вопросы ответили более тысячи человек.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Пламя вспыхнуло на строительных лесах, возведенных над крышей во время реставрационных работ. Предположительно, возгорание носило непредумышленный характер. Нотр-Дам сильно пострадал: обрушились шпиль и крыша. После Макрон призвал отреставрировать один из главных символов Парижа за пять лет и сделать его еще более красивым.

Ранее президент Франции встретился в Елисейском дворце с пожарными, которые в ту ночь боролись с пламенем. Им вручили золотые медали.