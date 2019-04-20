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Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

17:59 20.04.2019
Фото с сайта rustars.tv
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Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".

"Информатор боевиков НВФ. После того, как информация о пособничестве распространилась 20.04.2019, страницу удалила", - говорится в сообщении на сайте.

На сайте приводятся ссылки на публикацию Зеленской в соцсети, где она сделала репост сообщения канала "Life Новости", в котором предлагается премия в российских рублях за информацию о перемещении украинских военных. Также на сайте приводятся скриншоты, на которых Владимир Зеленский подтверждает, что Елена является его женой, пишет РИА Новости.

Кроме того сообщается, что Елена Зеленская является конечным бенефициаром ООО "Студия Квартал – 95", ООО "Зелари Фиш", Aldorante Limited (Кипр), Film Heritage inc (Белиз), San Tommaso S.R.L. (Италия).

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины".

В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
 

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.04.2019, 22:14
Гость: Ха-ха-ха!

А если завтра она станет "первой леди"?
20.04.2019, 19:55
Гость: "Миротворец" - это не баловство. Нечего его рекламировать.

ВВ, оказывается, там тоже есть (№1).
20.04.2019, 19:05
Гость: kot

Украинство - это фашизм.Спасибо большевикам и "чубайсам".
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