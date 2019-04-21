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Появились первые данные экзитполов с выборов президента Украины

17:39 21.04.2019
© KM.RU, © РИА Новости Стрингер
© РИА Новости, Стрингер
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Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов компании New Image Marketing Group.

У действующего главы государства Петра Порошенко по состоянию на 12:00 — 28,2% голосов.

По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.

На своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны. 

Были анонимно опрошены 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

Согласно последним  данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В этих регионах в голосовании приняли участие свыше 50% граждан. Самая низкая — в Закарпатье, где выразить свою волю пришли чуть более 29% избирателей, сообщает РБК.

Темы: Выборы на Украине
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Комментарии читателей
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21.04.2019, 22:49
Гость: Везде возможно, а в России- нет.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал результат Национального экзит-пола, согласно которым, он одерживает победу на выборах, передает «Новое время».

«Я обещаю, что никогда не подведу вас всех, а как гражданин Украины могу сказать странам бывшего СССР - посмотрите на нас - все возможно», - сказал Зеленский.
21.04.2019, 22:03
Гость: А чё?

Сурковская операция "Буратино" сработала после обкатки её в 2018м в России.
21.04.2019, 21:08
Гость: Поэтому

Кучма же сказал, все слышали: "Украина — не Россия".
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