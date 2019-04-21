Появились первые данные экзитполов с выборов президента Украины

17:39

Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экзитполов компании New Image Marketing Group.

У действующего главы государства Петра Порошенко по состоянию на 12:00 — 28,2% голосов.

По информации NIMG, на юге Украины за Зеленского проголосовали 73,4% граждан, за Порошенко — 26,6%; на востоке — 88,8% и 11,2% соответственно; на западе — 55,6% и 44,4%, в центральной части — 72,9% и 27,1%.

На своем сайте компания анонсировала, но не опубликовала результаты опросов на выходе из избирательных участков, так как на Украине действует эмбарго на их публикацию до 20:00. Однако требование не распространяется на другие страны.

Были анонимно опрошены 16 тысяч человек на 500 избирательных участках. Статистическая ошибка выборки составляет 1,7%.

Согласно последним данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, на 15:00 местного времени (совпадает с московским) на избирательные участки пришли 45,25% избирателей.

Самая высокая явка зафиксирована в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. В этих регионах в голосовании приняли участие свыше 50% граждан. Самая низкая — в Закарпатье, где выразить свою волю пришли чуть более 29% избирателей, сообщает РБК.