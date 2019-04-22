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Взрывы на Шри-Ланке уcтроили семеро смертников

10:59 22.04.2019
Взрыв в церкви на Шри-Ланке
Фото Aashik Nazardeen ‏@aashikchin via Twitter
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Взрывы, в день католической Пасхи убившие почти 300 человек в церквях и гостиницах Шри-Ланки, устроили семеро смертников.

Как пишет "Интерфакс", об этом заявил эксперт правительства Шри-Ланки Ариянанда Велинга. По его словам, данные выводы были сделаны на основе анализа фрагментов тел, обнаруженных на месте терактов.

Полиция задержала 24 человека, подозреваемых в причастности к взрывам. По мнению властей, за ними стоят религиозные экстремисты.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, 450 получили ранения. По данным некоторых СМИ, число пострадавших достигает 500 человек.

Среди погибших, по разным данным, от 30 до 35 иностранных граждан. Речь идет о британцах, австралийцах, индийцах, гражданах КНР, нескольких американцах, подданной Нидерландов, одном японце, двух гражданах Бангладеш, а также о марокканцах и пакистанцах.

Темы: Шри-Ланка, Происшествия, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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22.04.2019, 15:19
Гость: Ray Bloom

Все войны из-за религии.
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