В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

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После прихода Владимира Зеленского к власти на Украине должностные лица, причастные к началу конфликта в Донбассе, понесут наказание. Об этом заявил член команды кандидата в президенты Иван Апаршин, пишет РИА Новости.

"Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году<…> будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать – будут привлечены к ответственности", - заявил он.

Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.

Эти шаги, по словам соратника Зеленского, являются частью программы новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны страны.

Ранее сам Зеленский заявил, что сделает все, чтобы закончить "войну" в Донбассе, не применяя при этом военную силу. Помочь вернуть регион под контроль Киева он пообещал с помощью переговоров в "нормандском формате" и "информационной войны". Однако политик выступил против предоставления региону особого статуса и отказался подписать закон об амнистии для ополченцев.

В пресс-службе кандидата в президенты также заявляли о том, что в его штабе не признают референдум о воссоединении Крыма с Россией, но диалог с Москвой считают неизбежным. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что тема Крыма закрыта навсегда.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение.