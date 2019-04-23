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В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

06:50 23.04.2019
Владимир Зеленский
Фото с сайта wikipedia.org
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После прихода Владимира Зеленского к власти на Украине должностные лица, причастные к началу конфликта в Донбассе, понесут наказание. Об этом заявил член команды кандидата в президенты Иван Апаршин, пишет РИА Новости.

"Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году<…> будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать – будут привлечены к ответственности", - заявил он.

Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.

Эти шаги, по словам соратника Зеленского, являются частью программы новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны страны.

Ранее сам Зеленский заявил, что сделает все, чтобы закончить "войну" в Донбассе, не применяя при этом военную силу. Помочь вернуть регион под контроль Киева он пообещал с помощью переговоров в "нормандском формате" и "информационной войны". Однако политик выступил против предоставления региону особого статуса и отказался подписать закон об амнистии для ополченцев.

В пресс-службе кандидата в президенты также заявляли о том, что в его штабе не признают референдум о воссоединении Крыма с Россией, но диалог с Москвой считают неизбежным. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что тема Крыма закрыта навсегда.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей. Порошенко уже признал поражение.

Темы: Владимир Зеленский, Выборы на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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23.04.2019, 11:14
Гость: Титус

Тебе бы фантастические рассказы писать, вор чужих ников!
23.04.2019, 11:03
Гость: kib

...за работорговлю ! И за то,что людям головы отрезали, как когда то твой дедушка
23.04.2019, 10:46
Гость: ???

А зачем вы половину Чечни уничтожили?
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