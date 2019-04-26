Суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

18:40

Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в застенках.

Заседание по ее делу сегодня проходило в Вашингтоне, пишет РИА «Новости». Основанием приговора стал «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ», говорится в решении суда.

Американский суд одобрил депортацию Марии Бутиной в Россию после того, как она освободится из тюрьмы. Учитывая уже проведенное в заключении время, под стражей она будет находиться девять месяцев. Адвокат россиянки утверждает, что она вернется на родину примерно в ноябре 2019 года.

Правоохранительные органы США взяли Бутину под стражу в июле 2018 года. С этого момента началось долгое разбирательство по ее делу. Россиянку обвиняли в сговоре с целью шпионажа в пользу России.

По версии прокуратуры, Мария Бутина пыталась неофициально установить связи с американскими консервативным кругами от имени России, действуя под руководством бывшего сенатора и зампреда ЦБ РФ Александра Торшина.