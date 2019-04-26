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Суд приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы

18:40 26.04.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Суд в США приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам заключения. Ей зачтутся девять месяцев, уже проведенные в застенках.

Заседание по ее делу сегодня проходило в Вашингтоне, пишет РИА «Новости». Основанием приговора стал «сговор с целью незаконной работы на правительство РФ», говорится в решении суда.

Американский суд одобрил депортацию Марии Бутиной в Россию после того, как она освободится из тюрьмы. Учитывая уже проведенное в заключении время, под стражей она будет находиться девять месяцев. Адвокат россиянки утверждает, что она вернется на родину примерно в ноябре 2019 года.

Правоохранительные органы США взяли Бутину под стражу в июле 2018 года. С этого момента началось долгое разбирательство по ее делу. Россиянку обвиняли в сговоре с целью шпионажа в пользу России.

По версии прокуратуры, Мария Бутина пыталась неофициально установить связи с американскими консервативным кругами от имени России, действуя под руководством бывшего сенатора и зампреда ЦБ РФ Александра Торшина.

Темы: США, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
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27.04.2019, 00:29
Гость: Ежов

Да и ты признаешься в убийстве Захарченко, если не давать спать. Признание же царица доказательств.
26.04.2019, 23:52
Гость: Да уж

с такой фамилией только и идти в разведку. Совсем уж внутренние органы власти нюх потеряли.
26.04.2019, 23:16
Гость: gvozd

американское "правосудие" - курам на смех..
похищают чловека по надуманному поводу и Сфабрикованному обвинению, держат его в зиндане, угрожают продержать еще 20 лет и под угрозами он соглашается на что угодно лишь бы вырваться из лап т.н. пгавосудия.. - это немедленно признается "доказательством"..
такие политические процессы и геволюционное пгавосудие мы уже видели в совке.
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