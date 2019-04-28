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В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

08:39 28.04.2019
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Фракция свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором предложила новую стратегию по урегулированию ситуации на востоке Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.

Для этого предлагается привлечь миссию ООН или дополнительные силы гражданской полиции из Германии, причем контингент должен быть таким, чтобы смог оказать значительное "устрашающее воздействие".

Таким образом, в партии надеются придать новый импульс развитию ситуации на востоке Украины, а также склонить стороны к мирным переговорам. Новый документ вскоре предложат на рассмотрение бундестага.

По словам авторов документа, правительство должно решительно действовать и еще активнее поддерживать Украину. Они отметили, что подписанный недавно Владимиром Путиным указ об упрощении выдачи российских паспортов для жителей Донбасса якобы показывает, что Кремль "презирает мирное решение конфликта".

Указ, подписанный 24 апреля Путиным, предусматривает упрощенный порядок получения российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

По словам президента, это было сделано, чтобы защитить права и свободы людей из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев оставил в полной изоляции.

Во время пресс-конференции по итогам визита в Китай 27 апреля Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов могут распространить на всех граждан Украины.

Темы: Россия, Германия, Украина
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Комментарии читателей
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28.04.2019, 20:38
Гость: :)

В сказки с первого канала про слабенькую Германию и слабенькую германскую полицию уже мало кто верит. Арабов-террористов завезли германские неонацисты, чтобы дать немцам повод голосовать за нацистов.
Результат налицо: Нацистские партии,восхваляющее Гитлера,избираются ныне в Германии в органы управления страной. Этому помогают теракты "беженцев"-террористов, завозимых в Германию неонацистами. Неонацисты обещают избирателям разобраться с "беженцами" и навести порядок-при условии избрания неонацистов в органы власти. Сценарий похож на поджег рейхстага,давший Гитлеру абсолютную власть
28.04.2019, 20:30
Гость: gvozd

все намешано в кучу - бред полный.
28.04.2019, 20:11
Гость: :)

Германская полиция, разгуливающая по Новороссии и отдающая приказы русским - самый натуральный Дранг Нах Остен.
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