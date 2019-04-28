На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

12:35

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщили представители полиции, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на The Sunday Telegraph, некоторые туристические регионы мира являются целями для новых атак, подобных пасхальным терактам на Шри-Ланке. Газета сообщила об этом со ссылкой на источники в разведывательных службах.

По данным собеседников издания, после окончательного падения "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация запрещена в России) на территории Сирии и Ирака, покидающие Ближний Восток боевики собираются сосредоточиться на организации терактов на курортах. Наиболее вероятными объектами атак называют Индию и Мальдивы, а также туристические районы Кении и Танзании.

Отмечается, что падение ИГ, как это ни парадоксально, начало представлять определенную проблему. Если раньше лидеры террористов уделяли много сил и времени государственному управлению и обустройству жизни на захваченной территории, то теперь они могут полностью переключиться на организацию взрывов и нападений.

"Халифат уничтожен, но в ближайшем будущем мы можем получить новую проблему: боевики ИГ расползутся по миру и будут искать возможность устроить теракты, чтобы еще раз заявить о себе", - говорит источник.

В воскресенье, 21 апреля, во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть — в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

По данным Минздрава страны, в результате терактов погибло около 250-260 человек.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки. Как заявили следователи, в терактах участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.