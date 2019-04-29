Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

08:45

Военные расходы в мире в 2018 году составили 1,8 триллиона долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года, при этом Россия впервые с 2006 года выпала из пятерки стран-лидеров по этому показателю, пишет РИА Новости со ссылкой на ежегодный доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследования, мировые военные расходы в 2018 году достигли самого высокого уровня с 1988 года, когда институт начал собирать информацию по этому вопросу.

"В 2018 году мировые военные расходы были на 76% выше, чем в 1998 году, когда военные расходы достигли самой низкой отметки после окончания холодной войны", - говорится в докладе.

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,1% от мирового ВВП, что в среднем эквивалентно 239 долларам на человека.

Военные расходы России в 2018 году, по данным SIPRI, составили 61,4 миллиарда долларов, что на 3,5% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, Россия опустилась в рейтинге института на шестое место.

В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходились 60% мировых военных расходов.

Впервые с 2010 года американские военные расходы выросли на 4,6% и составили 649 миллиарда долларов. "Военные расходы США в 2018 году примерно соответствовали сумме военных расходов восьми стран, следующими за США в рейтинге SIPRI", - говорится в докладе.

По словам директора Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран, "рост военных расходов США был обусловлен реализацией с 2017 года новых программ по закупкам оружия при администрации Трампа".

Доля Китая в мировых военных расходах, занявшего второе место, составила 14%. При этом самый высокий процентный прирост из 15 стран с крупнейшими военными расходами в мире приходится на Турцию (24%).

В докладе также отмечается, что рост военных расходов наблюдается в 2018 году в странах Центральной и Восточной Европы. "Расходы Польши выросли на 8,9% в 2018 году до 11,6 миллиарда долларов, в то время как расходы Украины выросли на 21% до 4,8 миллиарда долларов. Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли (18–24%) в 2018 году", - отмечается в документе.

По словам старшего научного сотрудника Программы вооружений и военных расходов SIPRI Питера Веземана, подобный рост расходов "во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России".

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира был основан в 1966 году. SIPRI является независимым аналитическим центром, занимающимся исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружением и разоружением.

Президент Владимир Путин в декабре 2017 года заявил, что Россия не будет втягиваться в гонку вооружений. Он отметил, в 2018 году в процентном отношении к ВВП военные расходы составят около 2,85% и потом будут снижаться. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в марте 2018 года сообщил, что через 5 лет планируется тратить на оборонные цели менее 3% ВВП.