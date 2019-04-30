Японский император Акихито отрекся от престола

12:48

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отречении императора Акихито от престола и как представитель народа передал ему и его супруге благодарность от подданных.

Фото со страницы телеканала NHK в соцсети

Акихито вошел в святилище на территории дворца в Токио. Там он почтил богиню солнца Аматэрасу и своих предков. На императоре была одежда коричневого цвета и черный головной убор.

Позже он обратился к нации со словами прощания и благодарности в зале «Сэйдэн Мацу-но-ма» императорского дворца.

«Сегодня я заканчиваю свое служение в качестве императора. Я благодарен народу за слова, которые от его имени сказал премьер-министр Синдзо Абэ. Я счастлив, что 30 лет с момента своего восшествия на престол я пользовался доверием и уважением народа. Я молюсь о том, чтобы новая эпоха правления Рэйва, которая начнется с завтрашнего дня, была мирной и плодоносной. Я молюсь о счастье нашей страны и людей во всем мире», – приводит слова императора телеканал МИР.

В зал внесли императорские регалии: меч, яшму, а также Императорскую печать и Государственную печать Японии. В зале в этот момент находился наследник престола Нарухито с женой, члены императорской семьи, а также премьер-министр, представители трех ветвей власти. Всего около 300 человек.

Новая эра в Японии имени Рэйва начнется 1 мая. Это произойдет, когда кронпринц Нарухито вступит на престол. Время правления его отца Акихито называлось Хэйсэй, что означает «достижение мира».

Акихито – 125-й император Японии. Он занял трон в 1989 году. В прошлом году монарху исполнилось 85 лет. В 2017-м парламент принял закон, позволяющий ему отречься от престола. Такого в Японии не было на протяжении двух столетий. Всего от престола в Японии отрекалось более 60 императоров, последний раз подобное произошло в 1817 году с правителем Кокаку.