Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.

По утверждению главы Госдепа, у венесуэльского лидера был подготовлен к вылету самолет, однако "русские дали ему понять, что ему надо остаться", пишет РИА Новости.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал ложью эти заявления Майка Помпео.

"Создание фейковых новостей - очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился ... снова. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США", - написал Арреаса в твиттере. Он также упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот постоянно осуждает "фейковые новости", но сам занимается их распространением в отношении Венесуэлы и Кубы, сообщает "Интерфакс".

Во вторник утром сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что армия сохранила верность народу, конституции и родине. В ходе начавшихся столкновений, по последним данным, пострадали 69 человек.