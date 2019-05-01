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Помпео заявил о попытке Мадуро бежать из Венесуэлы

08:47 1.05.2019
Фото со страницы Secretary Pompeo в Twitter
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CNN, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался во вторник сбежать на Кубу, но Москва отговорила его от этого шага.

По утверждению главы Госдепа, у венесуэльского лидера был подготовлен к вылету самолет, однако "русские дали ему понять, что ему надо остаться", пишет РИА Новости.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал ложью эти заявления Майка Помпео.

"Создание фейковых новостей - очень печальный метод признать, что переворот, который вы поддержали, провалился ... снова. Дипломатию нужно восстанавливать в правительстве США", - написал Арреаса в твиттере. Он также упрекнул президента США Дональда Трампа в том, что тот постоянно осуждает "фейковые новости", но сам занимается их распространением в отношении Венесуэлы и Кубы, сообщает "Интерфакс".

Во вторник утром сторонники лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой "Карлота". Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что армия сохранила верность народу, конституции и родине. В ходе начавшихся столкновений, по последним данным, пострадали 69 человек.

Темы: Венесуэла
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Комментарии читателей
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01.05.2019, 17:35
Гость: фёдор

Если центов,то за паунд.И подскажи где можно купить .
01.05.2019, 16:10
Гость: ****

Кругом, где вмешиивается Вашингтон, происходят несчастья народа, кровь, убийства мирных людей, бандитизм, корупция, гражданские конфликты. А именно: Вьетнам, Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия, Сев. Осетия, Приднестровье, Донбасс, Сев. Корея, Гренада, Чили, Аргентина - список можно продолжать и продолжать.
01.05.2019, 16:03
Гость: Mass.

Да с Венесуэлой всё понятно процесс идёт и спешить некуда .Экономика не улучшится,а военные за идею умирать за мадуро не собираются и всё больше будет перебезчиков.России не по карману поддерживать этот дохлый режим ,оплачивать войну в сирии и платить пенсии в Украине новоиспечйнным россиянам. Можно и у себя протест заработать.
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