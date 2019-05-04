В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

10:45

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.

Отмечается, что золотой запас республики хранится в иностранных банках "в целях безопасности". Такое решение приняли еще во времена первой независимости страны.

Слиток, хранящийся в Банке Эстонии, оценивается в примерно полмиллиона евро. Агентство подчеркивает, что его чистота недостаточна для реализации на финансовых рынках, поэтому эти 11 килограмм можно назвать "музейным экспонатом".

По словам Филипоцци, скромный золотой запас Эстонии связан с тем, что после выхода из состава СССР республика продала часть драгоценного метала для инвестирования в другие ликвидные финансовые инструменты - облигации и акции.

По информации местных СМИ, среди европейских стран Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу, уступая лишь Мальте с ее 90 килограммами.

Запас драгметалла в других прибалтийских республиках — Латвии и Литве — составляет 6,6 тонны и 5,8 тонны соответственно, то есть в каждой из них он как минимум в пару десятков раз больше, чем в соседней Эстонии.