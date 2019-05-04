]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

10:45 4.05.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Эстонский золотой запас составляет лишь 256 килограмм металла, в центробанке хранится всего один слиток весом 11 килограмм, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци.

Отмечается, что золотой запас республики хранится в иностранных банках "в целях безопасности". Такое решение приняли еще во времена первой независимости страны.

Слиток, хранящийся в Банке Эстонии, оценивается в примерно полмиллиона евро. Агентство подчеркивает, что его чистота недостаточна для реализации на финансовых рынках, поэтому эти 11 килограмм можно назвать "музейным экспонатом".

По словам Филипоцци, скромный золотой запас Эстонии связан с тем, что после выхода из состава СССР республика продала часть драгоценного метала для инвестирования в другие ликвидные финансовые инструменты - облигации и акции.

По информации местных СМИ, среди европейских стран Эстония находится на предпоследнем месте по золотому запасу, уступая лишь Мальте с ее 90 килограммами.

Запас драгметалла в других прибалтийских республиках — Латвии и Литве — составляет 6,6 тонны и 5,8 тонны соответственно, то есть в каждой из них он как минимум в пару десятков раз больше, чем в соседней Эстонии.

Темы: Эстония
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.05.2019, 19:25
Гость: Русский

...одним словом: ГОЛОДРАНЦЫ! Факт.
04.05.2019, 19:00
Гость: Рудольф

... мал золотник, да дорог!... (задумчиво)
04.05.2019, 18:37
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, наверное надо убиццо? Тут своё бы не про.рать. :-)
Все комментарии (21)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.