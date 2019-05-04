На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко

16:45

На Украине появилась "неформальная группа" людей, пострадавших от действий нынешних властей и желающая добиться уголовного преследования президента Петра Порошенко и его окружения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавного редактора портала "Страна" Светланы Крюковой телеканалу News One.

По словам Крюковой, члены группы обладают "достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом" и уже привлекли к сбору информации крупные частные детективные компании, которые займутся расследованием офшоров, недвижимости и счетов Порошенко.

"Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента Зеленского они хотя вести свою компанию и посадить Порошенко", - утверждает Крюкова.

При этом среди "преследователей" Порошенко нет избранного президента Украины Владимира Зеленского, который в годы правления предшественника "не был обижен властью", добавила журналист.

Петр Порошенко проиграл во втором туре президентских выборов шоумену Владимиру Зеленскому. Инаугурация нового главы государства должна состояться не позднее 3 июня.