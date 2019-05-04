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На Украине создали группу по расследованию преступлений Порошенко

16:45 4.05.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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На Украине появилась "неформальная группа" людей, пострадавших от действий нынешних властей и желающая добиться уголовного преследования президента Петра Порошенко и его окружения, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление замглавного редактора портала "Страна" Светланы Крюковой телеканалу News One.

По словам Крюковой, члены группы обладают "достаточным интеллектуальным и финансовым ресурсом" и уже привлекли к сбору информации крупные частные детективные компании, которые займутся расследованием офшоров, недвижимости и счетов Порошенко.

"Это люди, которые понимают, как работает украинская система правосудия, все эти интриги, договорняки, в которых может утонуть кто угодно. И без оглядки на них и на решения президента Зеленского они хотя вести свою компанию и посадить Порошенко", - утверждает Крюкова.

При этом среди "преследователей" Порошенко нет избранного президента Украины Владимира Зеленского, который в годы правления предшественника "не был обижен властью", добавила журналист.

Петр Порошенко проиграл во втором туре президентских выборов шоумену Владимиру Зеленскому. Инаугурация нового главы государства должна состояться не позднее 3 июня.

Темы: Выборы на Украине, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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05.05.2019, 01:23
Гость: Новый русский

Создатель РФ великий Барыс Ельбасы два раза законно избирался нашим народом. Значит всё делал законно.
04.05.2019, 22:36
Гость: Олле

Это пока ВВП у руля - он лично елкину обещал неприкосновенность всего выводка.А вот потом - поквитаемся со всеми этими юмашэвыми=абрамовичами и т.п. шушерой в любом уголке Земли.
04.05.2019, 22:34
Гость: Иван простак

Интересно было бы и творчество Януковича обследовать, и вдруг бы выяснилось, что он был приличный Президент, последний при котором что-то построили. Но это так, в качестве гипотезы. Одно очевидно: ввиду причастности Коломойского 2 мая не будет наследовано.
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