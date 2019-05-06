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США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана

08:45 6.05.2019
Фото : U.S. Navy / MC3 Jeremiah Bartelt
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США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

"В ответ на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США на Ближнем Востоке, чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой", - цитирует заявление Болтона РИА Новости.

"Соединенные Штаты не стремятся к войне с иранским режимом, но мы полностью готовы ответить на любое нападение... будь то через посредников Ирана, Корпус стражей исламской революции или регулярные иранские силы", - отмечается в документе.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на решение США объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

Темы: Иран, США, Министерство обороны США (Пентагон)
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Комментарии читателей
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06.05.2019, 22:31
Гость: десерт скоро подадут

Готовят ,готовят войну в Иране.Обстановка возле Ирана накалена как никогда.
06.05.2019, 19:52
Гость: прохожему

единственная ржавая мишень под названием Кузя даже плавать не может Так и стоит бедолага и краны на него падают Кранты ребята полные
06.05.2019, 19:50
Гость: ходоку

достаточно одним Томогавком уничтожить верхушу в тюрбанах и персы разбегутся как тараканы от удара домашником Это они на параде гордо маршируют и Израиль стращают И только
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