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Порошенко не явился на допрос в Генпрокуратуру

11:57 7.05.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.

Как пишет РИА Новости, президент Украины проходит свидетелем по делу о гибели людей во время Евромайдана.

"К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связывался, не сообщили о причинах неявки, не было просьб о переносе", — приводит агентство слова Горбатюка..

Отмечается, что Порошенко был вызван для дачи показаний после того, как тот во время публичных выступлений рассказал новые данные, о которых не сообщал раньше.
Горбатюк подчеркнул, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов.

Прокурор также пожаловался, что Порошенко за 2,5 года так и не подписал протокол первого допроса, когда следователи допрашивали президента, у главы государства якобы не было времени поставить подпись.

"В связи с этим у протокола до сих пор нет процессуального статуса", — пояснил Горбатюк.

Как заявлял ранее Порошенко, он лично выносил тела погибших, а также помогал раненым во время Евромайдана. Видео этого выступления опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая. Она выразила негодование по поводу речи президента. По мнению Высоцкой, Порошенко приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".

Активный участник тех событий, украинский политик Олег Царев, рассказал РИА Новости, что Порошенко не мог выносить раненых и убитых с Евромайдана, так как появлялся там "крайне редко", да и вообще долго не мог определиться, к какой стороне примкнуть.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.05.2019, 16:19
Гость: Бтр

Надо было не его самого вызывать, а его дух::))
Хотя дух от него , конечно, тяжелый::))
07.05.2019, 15:00
Гость: Язык

До цугундера доведет.
07.05.2019, 13:15
Гость: 777

Порошенко должен сидеть в тюрьме, потому что он - вор.
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