]]> ]]>
Главная В мире Новости

Стало известно местонахождение Марии Бутиной

14:15 11.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Марию Бутину увезли из тюрьмы в городе Александрия (штат Виргиния). Россиянку приговорили к 18 месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Отбывать наказание она будет скорее всего в Западной Виргинии.

Друг россиянки Александр Ионов рассказал, что накануне разговаривал с Бутиной. Она передала, что ее переведут сначала в распределительный центр в Оклахоме, а затем в женскую колонию Олдерсон в Западной Виргинии, сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Она еще находилась в Вирджинии, в Александрии. Она сообщила, что ее планируют переводить, и, как она думает, маршрут должен выглядеть следующим образом. На самолете она должна будет долететь до Оклахомы. Там есть общий федеральный распределительный центр, откуда дальше людей отправляют отбывать наказание в тюрьмы в разных штатах на территории США», — рассказал мужчина.

Известно, что защитники россиянки ранее подавали прошение в федеральное бюро тюрем США, чтобы их подопечную перевели в Олдерсон. Эта тюрьма считается одной из самых комфортных, насколько комфортной вообще может быть тюрьма. Условия содержания в ней гораздо легче, чем например, в Александрии.

Россиянку освободят из тюрьмы в США 5 ноября. После этого ее отправят на родину.

Темы: Россия, США, Разведка и шпионаж в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.05.2019, 18:29
Гость: можно уехать в деревню

Где нет интернета, газеты использоапть только для растопки. Прислоняться только к стене сарая. Кому что.
11.05.2019, 17:36
Гость: gvozd

ну в европе сша много людей которые сидят за посты в интернете - даже не за разговоры.
вон Ассанжа посадили в тюрьму именно те, чьи преступления он Обнародовал.
рассказал о преступлении - тебя в тюрьму, а убийцы как ходили так и ходят..
11.05.2019, 16:55
Гость: Отец

А что тут удивительного?
Владимир Квачков отсидел 11 лет лишь за разговоры с россиянами.
Все комментарии (7)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.