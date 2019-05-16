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В МИД России отреагировали на «территориальные претензии» Эстонии

07:04 16.05.2019
Здание МИД РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
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Россия считает неприемлемыми и провокационными заявления министра внутренних дел Эстонии о том, что Москва якобы до сих пор не вернула Таллину часть территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как пишет РИА Новости, ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула 5,2% территории республики, имея в виду территории за Нарвой и часть Печор.

"Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", — заявила Захарова.

Захарова отметила, что "возможно, в Таллине еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление".

Представитель МИД заявила, что в Москве готовы подождать и услышать "более трезвые суждения". По ее словам, Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в СССР.

"Для нас эта тема навсегда закрыта. Применительно к теме договоров о границе между Россией и Эстонией хотели бы подчеркнуть, что в их вступлении в силу заинтересованы оба государства", — добавила она.

Захарова пояснила, что для ратификации договоров Таллину необходимо выполнить свою часть работы без каких-либо политических "довесков", увязок и оговорок. По словам дипломата, только такой подход позволит продвигаться вперед в развитии российско-эстонских отношений.

Темы: Эстония, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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16.05.2019, 13:28
Гость: *

Все правильно, Россия все еще не вернула территории, в т.ч. и Таллин, а ведь за него денежки плачены, немалые!
16.05.2019, 13:26
Гость: Зоя

Эстония делает подобные заявления потому, что Путин УЖЕ ОТДАЛ Китаю амурские острова и приграничные земли, Азербайджану - два дагестанских села с жителями, Норвегии - 175 тыс кв км богатой нефтью акватории Баренцева моря.
На очереди Япония и Эстония. А там и Германия с Литвой подтянутся.
Путин - щедрая душа!
Кстати, как эта щедрая душа отреагировала на крик о помощи казанской учительницы Ирины? Дошел крик во дворец?
16.05.2019, 13:16
Гость: Мало ли...

Так и Россию можно представить результатом татаро-монгольской оккупации
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