В МИД России отреагировали на «территориальные претензии» Эстонии

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Россия считает неприемлемыми и провокационными заявления министра внутренних дел Эстонии о том, что Москва якобы до сих пор не вернула Таллину часть территории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как пишет РИА Новости, ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что Россия не вернула 5,2% территории республики, имея в виду территории за Нарвой и часть Печор.

"Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной. Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях", — заявила Захарова.

Захарова отметила, что "возможно, в Таллине еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление".

Представитель МИД заявила, что в Москве готовы подождать и услышать "более трезвые суждения". По ее словам, Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в СССР.

"Для нас эта тема навсегда закрыта. Применительно к теме договоров о границе между Россией и Эстонией хотели бы подчеркнуть, что в их вступлении в силу заинтересованы оба государства", — добавила она.

Захарова пояснила, что для ратификации договоров Таллину необходимо выполнить свою часть работы без каких-либо политических "довесков", увязок и оговорок. По словам дипломата, только такой подход позволит продвигаться вперед в развитии российско-эстонских отношений.