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Вице-канцлер Австрии уйдет в отставку из-за сделки с россиянкой

13:17 18.05.2019
Фото со страницы HC Strache в соцсети

Канцлер Австрии Себастиан Курц больше не собирается сотрудничать со своим вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, попавшим в связанный с Россией политический скандал, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на  немецкие СМИ.

Штрахе подозревают в том, что он в 2017 году на Ибице контактировал с российским предпринимателем Аленой Макаровой и обсуждал с ней возможности помощи с ее стороны на парламентских выборах в обмен на выгодный контракт.

В частности, россиянке за ее финансовую помощь на выборах предлагались выгодные условия для приобретения одного из влиятельных австрийских изданий - Kronen Zeitung.

Информация стала достоянием гласности после того, как частично видеозапись с беседой была обнародована изданием Spiegel. Кто является автором видео, не сообщается.

В момент встречи австриец, который является лидером Австрийской партии свободы (АПС), еще не был вице-канцлером. Встреча была организована, предположительно, одним из помощников Штрахе, владеющим русским языком.

На записи видно, что все участники встречи находились в состоянии довольно сильного алкогольного опьянения.

По данным СМИ, прокуратура намерена проверить информацию, получив у Spiegel всю видеозапись.

Темы: Австрия
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18.05.2019, 16:22
Гость: ВДВ

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что женщина, беседа с которой стала причиной его отставки, была гражданкой Латвии, а не России, как сообщали ранее СМИ. По словам политика, она рассказала, что вместе с дочерью хочет переехать в Вену и инвестировать средства в бизнес в Австрии. «Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной, – сказал Штрахе на пресс-конференции в Вене (трансляцию вел телеканал Welt). – Эта частная беседа состоялась летом 2017 г. на Ибице в присутствии ее немецкого знакомого, который пригласил нас на ужин».

По словам вице-канцлера, ни он сам, ни возглавляемая им Австрийская партия свободы не получили помощи от этой женщины. «Эту даму я встречал один раз в ходе приватного ужина во время моего отпуска, после у меня больше не было контактов с ней, я ее больше не видел», – подчеркнул политик. Штрахе добавил, что во время встречи он находился в состоянии алкогольного опьянения, что и было использовано злоумышленниками.
18.05.2019, 15:30
Гость: вопросик

Опять мы? С какого перепугу латышка стала гражданкой России? Надоел этот за...ый дебильный запад.
18.05.2019, 14:33
Гость: Европеец

А у вас могут ваши ненаглядные сказать что хошь - а вам хоть кол на голове теши. А в Австрии по пьяни мужик болтанул и на выход.
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