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Саакашвили дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

13:02 19.05.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «НАШ» заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, потому что Москва якобы «недоговороспособна».

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна», — сказал политик.

Также Саакашвили назвал Украину «теневым государством».

«Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам за кулисы, мы тут всё решим»... То, что делал Порошенко, — это нашпиговывал везде своих людей», — добавил он.

В апреле Саакашвили призвал Зеленского в случае победы на выборах назначить «цербера демократии», который будет пользоваться доверием народа и сразу возьмётся за уголовные дела, напоминает RT. Как подчеркнул политик, Порошенко и его «мафиозный клан» ни в какой форме не должны оставаться в украинской политике.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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19.05.2019, 22:25
Гость: Ггг

Са.акашвили дал совет.
А он кто? Отставной козы барабанщик?
19.05.2019, 22:08
Гость: личный опыт

поставки газа в Европу не слишком выгодны России даже в среднесрочной перспективе, так как она вместе с газом экспортирует в европу и рабочие места.
19.05.2019, 21:22
Гость: Факт

Саакашвили, как всегда, глаголет истину.
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