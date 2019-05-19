Саакашвили дал Зеленскому совет по выстраиванию отношений с Россией

13:02

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала «НАШ» заявил, что избранный президент Украины Владимир Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, потому что Москва якобы «недоговороспособна».

«Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, потому что Москва тоже недоговороспособна», — сказал политик.

Также Саакашвили назвал Украину «теневым государством».

«Зеленскому говорят: «Добро пожаловать в клуб, заходи к нам за кулисы, мы тут всё решим»... То, что делал Порошенко, — это нашпиговывал везде своих людей», — добавил он.

В апреле Саакашвили призвал Зеленского в случае победы на выборах назначить «цербера демократии», который будет пользоваться доверием народа и сразу возьмётся за уголовные дела, напоминает RT. Как подчеркнул политик, Порошенко и его «мафиозный клан» ни в какой форме не должны оставаться в украинской политике.