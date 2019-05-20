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Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к блокированию судов

10:09 20.05.2019
Фото со страницы Nikol Pashinyan в Facebook
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье анонсировал начало второго этапа революции — первый прошел весной прошлого года, когда он пришел к власти. Он призвал своих сторонников заблокировать здания всех судов в республике.

«С 8:30 утра (понедельника, 7:30 мск.— ред.), блокируем входы и выходы всех без исключения судов по всей стране, так, чтобы никто не смог войти. В 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире»,— написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По словам Никола Пашиняна, его  обращение станет «вторым, самый важным этапом армянской революции». Он будет направлен на реформирование судебной системы «и установление в этой сфере народной власти». Премьер ожидает «всенародную поддержку» в реализации задуманного.

У многих сторонников Пашиняна и «бархатной революции» вызвало резкое недовольство  решение суда общей юрисдикции Еревана от 18 мая освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу об узурпации власти, пишет «Коммерсант». Комментируя это решение, пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян отмечал, что «после демократических изменений в Армении по-прежнему действует старая судебная система и уровень доверия общественности к ее решениям не изменился».

Темы: Армения
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 19:52
Гость: Вальтер-Гоша

Ни Армению, ни Казахстан Россия не проморгала.
Казахстан и Армения являются членами ОДКБ и ЕАЗС. На уровне президентов и премьер, а также министерств и ведомств отношения на хорошем, доверительном уровне.
Да, есть настораживающие моменты по Казахстану, в частности, введение латиницы, националистические проявления к русскому населению, договор с США об использовании двух портов на Каспии для доставки по морю грузовых контейнеров из Афганистана в порт Баку, а оттуда до порта на Черном море Грузии или по ж/д Баку-Тбилиси-Карс Турция. Но Казахстан уже независимой государство.
А Армения будет держаться за Россию, ибо без российской военной 102 базы, охраны границы с Ираном и Турцией погранвойсками России совместно с погранвойсками Армении национальной безопасности республике может быть нанесен серьезный урон. Угроза войны с Азербайджаном при поддержке Турции для Армении реальная.
Что касается Украины, то все началось при Ельцине и провозглашении независимости Украины в 1991 г. Такой русофобии, ненависти к России, как на Украине, в Казахстане и Армении нет. Надо просто Кремлю вести умную, грамотную внешнюю политику на постсоветском пространстве, не допуская того, что произошло на Украине.
20.05.2019, 19:25
Гость: Вальтер- ....

При всем моем критическом, негативном отношении к действиям части судей судебной системы России (сужу по личному опыту...), прокуратуры я противник того, что допускает так называемый демократ Пашинян, организатор т.н. "бархатной революции", который вот уже полгода расправляется со своими политическими противниками не по закону, а по понятиям. И к тому же, ухудшил социально-экономическое положение народа, привел к росту безработицы и т.д. и т.п.
Такая революция гибельна для России.
20.05.2019, 19:16
Гость: Вальтер-демагог

Любезный, судя по вашему комментарию, вы не знаете реальное положение граждан Армении и по суть возникшего скандала, его причин и истоков.
Главным признаком свободы является строгое следование законов, соблюдение демократии. Свобода лица (физического, юридического, организации) заканчивается там, где начинается свобода других лиц, организаций.
Пашинян, по сути, нарушил Конституцию РА, покусившись на третью, судебную власть. Если его не устроило решение судьи освободить из-под ареста Р.Кочаряна под гарантами двух президентов Нагорно-Карабахской Республики - бывшего и действующего, то он имел право через прокурора опротестовать это. Вместо этого он призвал своих сторонников блокировать здания судов. Вот этим Пашинян и узурпировал власть.
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