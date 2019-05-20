Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к блокированию судов

10:09

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье анонсировал начало второго этапа революции — первый прошел весной прошлого года, когда он пришел к власти. Он призвал своих сторонников заблокировать здания всех судов в республике.

«С 8:30 утра (понедельника, 7:30 мск.— ред.), блокируем входы и выходы всех без исключения судов по всей стране, так, чтобы никто не смог войти. В 12:00 мое выступление будет транслироваться в прямом эфире»,— написал Пашинян на своей странице в Facebook.

По словам Никола Пашиняна, его обращение станет «вторым, самый важным этапом армянской революции». Он будет направлен на реформирование судебной системы «и установление в этой сфере народной власти». Премьер ожидает «всенародную поддержку» в реализации задуманного.

У многих сторонников Пашиняна и «бархатной революции» вызвало резкое недовольство решение суда общей юрисдикции Еревана от 18 мая освободить из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого по делу об узурпации власти, пишет «Коммерсант». Комментируя это решение, пресс-секретарь премьера Владимир Карапетян отмечал, что «после демократических изменений в Армении по-прежнему действует старая судебная система и уровень доверия общественности к ее решениям не изменился».