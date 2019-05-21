Шестеро россиян стали обладателями государственных наград Японии

09:43

В Японии опубликовали список обладателей государственных наград.

По данным агентства РИА Новости, в списках награжденных значатся шестеро Россиян.

Так, обладателями ордена Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и ленто стал генеральный директор Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Орденом Восходящего солнца четвертой степени с золотыми лучами и розеткой награждены бывший мэр Хабаровска, почетный гражданин этого города Александр Соколов и директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением японского и английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга Наталия Полякова.

Ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина, куратор выставки "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" Айнура Юсупова и председатель "Общества дружбы Сахалин - Япония" в Южно-Сахалинске Галина Зражаева награждены орденом Восходящего солнца пятой степени с золотыми и серебряными лучами.

Это первое награждение в Японии после того, как она три недели назад вступила в эпоху правления Рэйва.