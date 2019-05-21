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Шестеро россиян стали обладателями государственных наград Японии

09:43 21.05.2019
Фото с сайта newsnhk.com
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В Японии опубликовали список обладателей государственных наград.

По данным агентства РИА Новости, в списках награжденных значатся шестеро Россиян.

Так, обладателями ордена Восходящего солнца третьей степени с золотыми лучами и ленто стал генеральный директор Большого театра Владимир Урин и директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак.

Орденом Восходящего солнца четвертой степени с золотыми лучами и розеткой награждены бывший мэр Хабаровска, почетный гражданин этого города Александр Соколов и директор средней общеобразовательной школы с углубленным изучением японского и английского языков Выборгского района Санкт-Петербурга Наталия Полякова.

Ведущий научный сотрудник отдела графики, хранитель коллекции восточной графики музея имени Пушкина, куратор выставки "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо" Айнура Юсупова и председатель "Общества дружбы Сахалин - Япония" в Южно-Сахалинске Галина Зражаева награждены орденом Восходящего солнца пятой степени с золотыми и серебряными лучами.

Это первое награждение в Японии после того, как она три недели назад вступила в эпоху правления Рэйва.

Темы: Япония, Искусство и культура, Отношения России и Японии
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Комментарии читателей
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21.05.2019, 13:35
Гость: Макар

Это кого, почему, за что...это предатели они или как...не понятно.
21.05.2019, 11:54
Гость: Не отдал острова,

остался без награды.
21.05.2019, 11:52
Гость: Ray Bloom

Подмазываются.
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