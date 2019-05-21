На Украине возбудили уголовное дело против Порошенко по статье о госизмене

15:11

На Украине Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на первого заместителя директора ГБР ГБР Ольгу Варченко.

Уточняется, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

Заявление подал бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся на Украину.

Ранее Портнов обвинил Порошенко в том, что он, находясь на посту главы государства, совершил госизмену, посылая украинских моряков в Керченский пролив, добавив, что направил в бюро иск против бывшего главы государства.

В 2014 году против Портнова было заведено уголовное дело. Как заявили в прокуратуре Киева, в 2010 году он незаконно возглавил кафедру конституционного права Киевского национального университета имени Шевченко, а также завладел средствами высшего учебного заведения.

Тогда он покинул Украину, проживал в Москве и Вене.

В марте этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о прекращении уголовного дела в отношении него о возможном незаконном обогащении почти на миллион долларов.

В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и на протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали нарушителей. На борту кораблей были 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Суд заключил всех под стражу по обвинению в нарушении границы.

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