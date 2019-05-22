«В худших традициях латиноамериканской диктатуры»: Зеленский оказался продвинутой версией Порошенко

Неприятности, с которыми жители Украины столкнулись до этого, скоро покажутся им цветочками

После призыва Зеленского к США и ЕС ввести новые санкции против России и назначения главой администрации президента Украины личного адвоката Коломойского, баллотировавшегося ранее в Раду от Блока Порошенко, украинцы на Юго-Востоке начали подозревать – их снова слегка обманули...

Владимир Зеленский. Фото с сайта president.gov.ua

Владимир Зеленский был избран президентом Украины вопреки любой здравой логике. Исключительно на эмоциях. Люди голосовали за прекрасно сыгранного им киногероя – «президента Голобородько» - и за пламенные речи, произнесенные в адрес Петра Порошенко, после того, как личный кинопроект Зеленского как продюсера - сериал «Сваты» - попал под санкции официального Киева.

Когда Порошенко и СБУ больно ударили по его карману, Владимир заговорил так душевно, что избиратели Юго-Востока даже забыли о том, как он, выступая перед атошниками, назвал «мразью» жителей Донбасса. Ну, действительно, с кем не бывает? Может, прозрел? Скорее всего, примерно на этом этапе в команде днепропетровского олигарха Игоря Коломойского и было принято решение толкать Владимира Зеленского на пост президента Украины.

Корни новой украинской власти

Коломойский – один из крупнейших украинских олигархов и богатейших людей в стране. При этом средства массовой информации постоянно подчеркивают сильный «криминальный след» в его деятельности. Начав в 1980-е годы с советской «кооперации», в лихие 90-е он занялся металлургией и торговлей нефтепродуктами, а также создал крупнейшее на Украине финансовое учреждение – «Приватбанк».

Его финансово-промышленная группа стала одним из основных выгодоприобритателей ваучерной приватизации. Вслед за крупнейшим банком он выстроил и самую большую медиа-империю, центральную позицию в которой занимают телеканал 1+1 и информационное агентство УНИАН.

Со всеми украинскими властями Коломойский умудрялся находить общий язык и при всех президентах чувствовал себя неплохо, оставаясь при этом в политической тени. Однако после госпереворота 2014 года он из тени вышел и занял в марте пост губернатора Днепропетровской области.

Вскоре в его «сферу влияния» (через членов бизнес-команды) отошла и Одесса. В СМИ можно найти немало информации о том, что именно Коломойский был соорганизатором массового убийства 2 мая в Доме профсоюзов. Телеканал 1+1 стал главным разжигателем ненависти к России и жителям Юго-Востока, бесконечно транслируя нацистские фейки.

Коломойский ввел денежное вознаграждение за «головы» инакомыслящих и первым начал создавать парамилитарные ультраправые формирования по образцу латиноамериканских батальонов смерти – так называемые «добровольческие батальоны». Вскоре под его контролем оказалась вся украинская «нефтянка».

Несмотря на то, что большая часть «Укрнафты» принадлежала государству, де-факто ее отдали в управление Коломойскому, владевшему «блокирующим» пакетом ценных бумаг. Но уже через год после назначения губернатором Коломойский вступил в острый конфликт с Петром Порошенко.

Сначала государство через внесение изменений в законодательство вернуло себе полный контроль над «Укрнафтой», а затем началось давление на «Приват». Коломойский, выведя, по информации украинского следствия, из банка часть средств, покинул Украину. А сам «Приватбанк» был национализирован.

Владимир Зеленский полностью влился в команду Игоря Коломойского в 2012 году, когда из-за финансовых разногласий разошелся с руководством телеканала «Интер» и перевел свои основные комедийные шоу на 1+1. Зеленский, еще в школе занявшийся КВНом, всю жизнь вел исключительно творческую деятельность.

В привычном для общества «системном» понимании – он никогда не работал. Большие вопросы вызывает и его образование – несложно догадаться, как учился в провинциальном ВУЗе актер, выступавший на московской сцене. Даже согласно официальной биографии, во время учебы в Криворожском экономическом институте он «практически жил в Москве».

В 2018 году, помимо общего бизнеса, Зеленского и Коломойского «спаял» и политический проект. Замысел олигарха был очевиден – если бы президентский пост сохранился за Порошенко, шансы вернуть многомиллиардные украинские активы были бы практически нулевыми. Вся гигантская медиа-империя Коломойского работала на шоумена Зеленского денно и нощно.

Не меньшее зло

Судя по данным социсследований и самим результатам выборов, за Зеленского на Украине голосовали две основные категории населения: либералы и русскоязычные, ориентированные на Россию жители Юго-Востока. И тем, и другим, правда, в разной мере надоела политика агрессивной бандеризации, проводимая командой Петра Порошенко.

В 2014 году украинские либералы выступили союзниками бандеровцев, но некоторые решения официального Киева начали их сильно напрягать. Борьба Порошенко с героями Великой Отечественной войны их, предположим, практически не трогала, но вторжение в зону личного комфорта при помощи агрессивного навязывания украинского языка явно вызвало недовольство.

Кроме того, многие из них, не вникая в глубинные причины украинского экономического кризиса, связывали личные финансовые проблемы с тем, что Порошенко как-то «неправильно» ведет их в Европу.

Сторонники же пророссийского вектора искренне поверили в обещания Зеленского остановить войну в Донбассе. Да и «украинизация», опять-таки, их совсем не радовала. Причем многие из тех, кого бандеровцы называли «ватниками», честно говорили о том, что не считают Зеленского идеальным кандидатом, и голосуют за него как за «меньшее зло», чтобы свергнуть с трона Порошенко и свернуть его курс.

В итоге на Галичине, где традиционно сильны неонацистские настроения, Порошенко победил. Неплохо он выступил (хоть и не вырвался в лидеры) также в Киеве, где уровень жизни традиционно выше среднеукраинского и где в последние годы также существуют достаточно серьезные пробандеровские настроения (в том числе за счет галичан, десятилетиями переезжавших в столицу). Зеленский же разгромил Порошенко в либеральном Центре и на преимущественно пророссийском Юго-Востоке.

Некоторое время в оппозиционной среде царила эйфория, но теперь она начинает медленно отступать.

«Первым звоночком», который, правда, услышали не все, было решение киевского окружного админсуда об отмена национализации «Приватбанка». Государство, выпустив облигации, успело потратить на его капитализацию уже около 5 млрд долларов.

Теперь эти деньги – подарок Украины лично Игорю Коломойскому. Платить долг по облигациям будет народ Украины. А если банк начнет в результате повторной смены собственника «штормить», то бюджету придется потратить на его поддержку еще больше.

Дальнейшие «звоночки», исходящие как от Зеленского лично, так и от ключевых спикеров его команды, стали еще более настораживающими.

Владимир в интервью «РБК-Украина» лично называл Степана Бандеру «борцом за свободу Украины» и заявил, что его героизация – это классно. Кроме того, он поддержал политику декоммунизации.

А значит, возвращать украинским улицам имена героев Великой Отечественной войны и защищать их памятники никто даже не собирается. Украинские топонимы будут и дальше возвеличивать гитлеровских приспешников.

Кроме того, перед 9 мая Зеленский демонстративно сфотографировался в компании нацистской коллаборационистки из состава ОУН-УПА* и «дежурного» глубоко нечастного ветерана Великой Отечественной войны, у которого в Донбассе погиб мобилизованный внук-нацгвардеец и которого с тех пор цинично использовал на своих акциях Петр Порошенко. На всю Украину среди десятков тысяч живых ветеранов не нашли больше ни одного, готового «мириться» с нацистскими изуверами.

Очень серьезным предупреждением стало и заявление готовящегося к инаугурации Зеленского о том, что он – не Голобородько, с МВФ ссориться не собирается и будет брать кредиты на Западе. Подчеркивал Владимир и то, что не станет вести никаких переговоров с Донбассом.

А также то, что не собирается даже рассматривать идею изменения территориального устройства Незалежной. Но и это многие почему-то пропустили мимо ушей. Момент истины наступил сразу после вступления Владимира в должность.

Окрыленный властью, Зеленский немедленно обратился к США и ЕС с просьбой... ввести новые санкции против России. И назвал Соединенные Штаты «образцом» для Украины. А заодно дал понять, что курс на ЕС и НАТО при нем останется незыблемым внешнеполитическим ориентиром.

С этого момента в интернет-сообществах, в которых традиционно общаются между собой пророссийски настроенные жители Украины, началась настоящая паника. Общий лейтмотив был таков: «Так это же новый Порошенко!». Конечно! Еще и продвинутая версия!

Неприятно были поражены и россияне, ожидавшие, что после ухода Порошенко что-то может измениться в лучшую сторону в отношениях между нашими странами и поэтому радостно поздравлявшие Украину с новым президентом.

Вишенкой на торте стали кадровые назначения нового президента. Зеленский назначил на должность главы администрации президента личного адвоката Игоря Коломойского Андрея Богдана. Этот достойный молодой человек в 2007 году баллотировался в Раду от «Нашей Украины» Виктора Ющенко (но не прошел), в 2008 году стал заместителем министра юстиции в правительстве Юлии Тимошенко и сохранил эту должность в кабинете Николая Азарова при президенте Викторе Януковиче.

В 2014-ом он был уволен и даже попал под «люстрацию», но сразу же всплыл при Игоре Коломойском – сначала как советник губернатора, а затем как адвокат олигарха. В 2014-ом он баллотировался в Раду уже по спискам Блока Петра Порошенко, однако в последний момент лишился регистрации (очевидно, на фоне ссоры Коломойского с главой государства).

Украинские СМИ открыто писали, что Богдан являлся «куратором» штаба Зеленского от Коломойского. Теперь он один из высших чиновников в стране и уже грозит России международным «кнутом»...

Как мы видим, антироссийская политика официального Киева стала еще более форсированной. Судя по данным СМИ, на Коломойского косо смотрят представители отдельных американских политических групп, поэтому новой президентской команде придется буквально из кожи вон лезть, чтобы доказать Вашингтону свою нужность и лояльность.

На фоне того, что поставки российского газа на Украину и через Украину с 1 января 2020 года оказались под большим вопросом, а на инаугурацию президента Незалежной неожиданно приехал министр энергетики США, Киев, чтобы выслужиться перед Штатами, может даже начать закупать американский сжиженный газ, который значительно дороже российского топлива и неприемлем даже для большинства европейских потребителей. Однако платить же за него будут не Зеленский с Коломойским лично, а народ Украины, поэтому почему бы и нет?

Пока что кроме пустопорожних сладких речей и открытия ворот на улице возле администрации президента в Киеве украинцы ничего хорошего от Зеленского не услышали и не увидели. Его обещание провести в стране референдум об отношениях с Россией – это очередной PR-трюк, так как у Незалежной даже нет сегодня закона о референдуме.

Что нужно Зеленскому и Коломойскому, так это срочно добить старую Раду и быстро, пользуясь политическим капиталом, заработанным в ходе президентской кампании, провести выборы в парламент. Зеленского и его кураторов даже не смущает грубое нарушение конституции и законов Украины – ведь формально в Раде только что была распущена старая коалиция, а на создание новой у депутатов есть месяц.

Но Зеленский действует откровенно волюнтаристским путем – говорит о том, что коалиция перестала существовать уже давно. Ничуть не смущаясь от того, что факт развала коалиции нигде и никем не был зафиксирован. Но новый президент спешит. Он прекрасно осознает, что в «законные» сроки его личный рейтинг успеет рухнуть и созданная под него политическая сила не сможет собрать мало-мальски влиятельную фракцию в парламенте.

А пока что, по мнению некоторых экспертов, он способен даже создать «однопартийное» большинство в Раде и лично сформировать под себя правительство, полностью узурпировав власть в стране в худших традициях латиноамериканских диктатур.

Украинцы по факту проголосовали не за «антипорошенко», а за максимально продвинутую версию своего прошлого президента. И неприятности, с которыми они столкнулись до этого, скоро покажутся им цветочками...

* - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ