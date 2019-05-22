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Зеленский вынесет на референдум вопрос о формате переговоров с Россией

07:01 22.05.2019
Владимир Зеленский
Фото Николай Лазаренко с сайта Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговорного процесса между Украиной и Россией, пишет ТАСС со ссылкой на главу администрации президента Украины Андрея Богдана.

"Вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией: мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение", - сообщил он.

Богдан уточнил, что вопросы референдума будут касаться конфликта в Донбассе, в котором, как считают в Киеве, участвует Россия. "Договоренности - или основные договоренности, или, возможно, спорные договоренности, - относительно военного конфликта с Россией, относительно агрессии России должны быть оценены обществом", - сказал он.

При этом Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу. "Закон о референдуме - это однозначно, это основное направление нашей деятельности", - подчеркнул он.

Темы: Владимир Зеленский, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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22.05.2019, 11:37
Гость: Далана!

Референдум проводят, когда хотят переложить ответственность.
***
Надеюсь, мы до этого еще не докатились. Что касается Гозманов (которые вдруг озаботились судьбой русского народа), то они признают только те результаты, которые их устраивают.
22.05.2019, 11:26
Гость: Далана!

Во всем мире референдумы проводят, когда это выгодно власти (а совсем не по воле народа, как вы, похоже, воображаете), а если результаты не устраивает, их просто игнорируют.
***
И, по большому счету, это нормально.
22.05.2019, 10:59
Гость: Гость

Бесполезно. Люди за эти годы обработаны и зомбированы "в нужном формате". Итог голосования заранее понятен.
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