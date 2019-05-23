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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство

13:27 23.05.2019
Михаил Саакашвили
Фото с сайта 24smi.org
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство, пишет ТАСС со ссылкой на заявление адвоката Саакашвили Руслана Чернолуцкого.

"Подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили относительно восстановления справедливости и возвращения украинского гражданства", - сообщил адвокат.

В обращении экс-президента Грузии говорится, что он не просит для себя никаких должностей или преференций. "Но у вас как гаранта конституции есть возможность защитить мои права и восстановить справедливость", - написал Саакашвили.

Он отметил, что если у президента есть сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство, то он может дать распоряжение главе погранслужбы о том, что экс-глава Грузии имеет право въехать на Украину, чтобы в последующем защитить свои права в суде.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

Темы: Владимир Зеленский, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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23.05.2019, 15:46
Гость: Русский

Гражданство Саакашвили получит. Потому что лишили незаконно, за разоблачения украинских воров.
23.05.2019, 14:17
Гость: Трезвый

вывод. Оказывается галстук вкуснее на "Юкрейн" и бывший президент Джорджии рвется не домой на скамью подсудимых,а в Шумерию где легче поймать рыбку и сесть куда надо. Сакашвилли не понимает что он огурец вторичной свежести и больше никому не нужен. А так хочется поплавать в проруби доказывая что г... не тонет.
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