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Тысячи израильтян выступили против предоставления Нетаньяху иммунитета

11:35 26.05.2019
Беньямин Нетаньяху. Фото с личной страницы в соцсети
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Тысячи израильтян приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве в субботу вечером, выступив против предоставления премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху иммунитета, сообщает "Интерфакс".

Митинг был организован оппозиционными партиями Израиля. Протестующие обвинили Нетаньяху в попытке избежать наказания за коррупционные преступления.

Среди выступавших был Бенни Ганц - основной соперник Нетаньяху на прошедших парламентских выборах. "Есть люди, которые пытаются заменить власть народа властью одного человека и поставить целую нацию в зависимость от его интересов", - сказал он.

Оппозиция заявила об участии в акции десятков тысяч человек. Полиция официальных данных не представила.

Как поясняет издание The Times of Israel, протесты прошли на фоне заявлений партии Нетаньяху "Ликуд" о планах законодательно обеспечить премьера иммунитетом и лишить Верховный суд полномочий, которые позволили бы ему помешать подобным изменениям.

Нетаньяху является фигурантом трех разных дел. Так, в рамках "дела 4000" его подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Сам израильский премьер категорически отвергает все подозрения.

Темы: Израиль
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Комментарии читателей
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26.05.2019, 16:45
Гость: Ууу

Фигасе!Неужто правда?
26.05.2019, 15:32
Гость: н-Стожар

Мине знакомый китаец сказал,что (он из манджуров,тоеся китайских высоких,они правда криптанулись,но если видите высокого китайца то это манджур,народность контролирующая каганаты в ю-в части хайвея,оно же "китайская" стена!скорость доставки груза -25км/ч среднесуточное.)их с детства воспитывают в двуличии.и они имеют двойное мышление.одно бабки,бабки,бабки, второе честь!и какое включиться он почти не контроллит!ну не бабки,расчет-выгода!таки вот.у евреонала та же проблема!с одних каганатов кормились!иии? Нетаньяху плоть от плоти ,но никто не скажет,что он сдавал интересы своей расы?серой?не.народности тип...,а ла 2,3,4,5,6.шестой класс ,иверология ,школа генетики!интересно мешать в котлах алхимии гены.зная школьную программу!раиль упал.таки да?те кто принял Абрамовича после наглов,руки прочь от нета!
26.05.2019, 15:20
Гость: спокойный

чем евреи отличаются от русских ну хлопнул президент израиля сотрудницу по заду его в тюрьму за это а в россии секретарша на это и еще большее не обращают внимание это их профессиональные обязанности получил премьер авторучку или коробку сигар в подарок ему шьют уголовное дело а в россии патриарх получил в подарок часы за 30тыс евро и выставил их на всеобщее обозрение я уж не говорю про российского нацлидера он наверное уже деньги перестал считать их у него как песчинок на берегу моря и звезд на небе
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